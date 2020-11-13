Burberry 终于拍了支像样的节日广告

在大家的印象里，Burberry的节日广告似乎总是“翻车”，至少在中国的节日广告是这样。去年圣诞节，Burberry邀请世界各地的明星名人在镜头面前互相拥抱，希望以此阐释“What Is Love（爱为何物）”的节日主题，寓意虽好，不过画风依旧尴尬且诡异。2018年的春节广告更是节日翻车的典型，愣是把阖家团圆的春节拍出了豪门恩怨的既视感。

眼看又到圣诞节，Burberry最近上线了今年的节日广告片「Singin’s in the Rain」，创意团队以好莱坞著名音乐电影《雨中曲》为灵感，通过致敬经典的方式拍了支同名短片。

虽然名字一样，但剧情与原版《雨中曲》完全不同。这支短片中，4位年轻的舞者身着Burberry防水抗风系列服饰在伦敦街头自由的舞蹈，面对突如其来的漫天冰雹，路人纷纷逃离，而他们却享受其中，无所畏惧地在街头尽情释放自我，灵活地躲避，勇敢地回击，恶劣的天气对他们来说不仅没有任何威胁，反而成为他们的乐趣。

在这场另类、复古、时尚又有点科幻的歌舞秀背后，其实别有深意。

对于每个人来说，今年都是艰难的一年。Burberry以这支短片作为隐喻，将所有的挑战和不顺都变成一个个硕大的冰雹，毫无征兆地从天而降试图击垮所有人，4个年轻不羁的舞者象征着勇气、团结和力量，最后扯掉衣服奔向大海的举动，也象征着每一个被压抑已久的灵魂想要挣脱、释放的渴望。

据创意团队透露，他们最初的想法是一个人独舞，最后决定改成几个朋友共舞，中间还添加了很多舞者配合完成的动作。“不管结果如何，最重要的是有人陪你经历、共同面对。”

影片最后，他们跑着跳着来到大海边，只有一个人无所顾忌地脱掉所有衣服冲进海浪里，冰雹仍然继续下。看着这一幕，难免会感到一种无力和失落，甚至能带入到一种面对意外奋力抵抗但最终仍然无可奈何的情绪，但不管结果如何，至少一路有伙伴共同经历过，他们身上那股不服的冲劲以及青春的热血，才是最宝贵的东西。

关于这支片子，Burberry官方是这么介绍的：It’s about that fearless spirit and imagination when pushing boundaries.（这是打破边界的无畏精神和想象力。）品牌创意总监Riccardo Tisci也表示，这支短片是向那些充满激情、勇于探索、追求梦想的人们致敬。

本来全程为舞者们捏了一把汗，担心他们被砸到，看过这支花絮才发现完全多虑了，那些夸张的冰雹只是逼真的特效而已。最后还想感叹一句，中间行云流水的长镜头拼接以及大片级的定格特效，真的太酷了。