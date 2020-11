Burberry 终于拍了支像样的节日广告

在大家的印象里,Burberry的节日广告似乎总是“翻车”,至少在中国的节日广告是这样。去年圣诞节,Burberry邀请世界各地的明星名人在镜头面前互相拥抱,希望以此阐释“What Is Love(爱为何物)”的节日主题,寓意虽好,不过画风依旧尴尬且诡异。2018年的春节广告更是节日翻车的典型,愣是把阖家团圆的春节拍出了豪门恩怨的既视感。

眼看又到圣诞节,Burberry最近上线了今年的节日广告片「Singin’s in the Rain」,创意团队以好莱坞著名音乐电影《雨中曲》为灵感,通过致敬经典的方式拍了支同名短片。

虽然名字一样,但剧情与原版《雨中曲》完全不同。这支短片中,4位年轻的舞者身着Burberry防水抗风系列服饰在伦敦街头自由的舞蹈,面对突如其来的漫天冰雹,路人纷纷逃离,而他们却享受其中,无所畏惧地在街头尽情释放自我,灵活地躲避,勇敢地回击,恶劣的天气对他们来说不仅没有任何威胁,反而成为他们的乐趣。

在这场另类、复古、时尚又有点科幻的歌舞秀背后,其实别有深意。

对于每个人来说,今年都是艰难的一年。Burberry以这支短片作为隐喻,将所有的挑战和不顺都变成一个个硕大的冰雹,毫无征兆地从天而降试图击垮所有人,4个年轻不羁的舞者象征着勇气、团结和力量,最后扯掉衣服奔向大海的举动,也象征着每一个被压抑已久的灵魂想要挣脱、释放的渴望。

据创意团队透露,他们最初的想法是一个人独舞,最后决定改成几个朋友共舞,中间还添加了很多舞者配合完成的动作。“不管结果如何,最重要的是有人陪你经历、共同面对。”

影片最后,他们跑着跳着来到大海边,只有一个人无所顾忌地脱掉所有衣服冲进海浪里,冰雹仍然继续下。看着这一幕,难免会感到一种无力和失落,甚至能带入到一种面对意外奋力抵抗但最终仍然无可奈何的情绪,但不管结果如何,至少一路有伙伴共同经历过,他们身上那股不服的冲劲以及青春的热血,才是最宝贵的东西。

关于这支片子,Burberry官方是这么介绍的:It’s about that fearless spirit and imagination when pushing boundaries.(这是打破边界的无畏精神和想象力。)品牌创意总监Riccardo Tisci也表示,这支短片是向那些充满激情、勇于探索、追求梦想的人们致敬。

本来全程为舞者们捏了一把汗,担心他们被砸到,看过这支花絮才发现完全多虑了,那些夸张的冰雹只是逼真的特效而已。最后还想感叹一句,中间行云流水的长镜头拼接以及大片级的定格特效,真的太酷了。