陈坤周迅旁白，公益短片《阳台里的武汉》太好哭！

2月初，公益短片《武汉，我们等你》刷遍朋友圈，人们借助短片表达对武汉、对国家的鼓励与支持。3月中旬，春天逐渐苏醒，疫情明显好转，深处疫情中心的武汉依然牵动着每一个国人的心。此时，另一则公益短片《阳台里的武汉》暖心上线，传达城市的最新心声。

这支短片是电影频道和湖北广播电视台联合打造的公益短片，由《武汉，我们等你》创作团队摄制，由王平久担任总策划，成龙担任艺术指导，常石磊作为音乐总监，陈坤、周迅担任旁白，将文案娓娓道来。

这是你听说的武汉

这是我们正在经历的武汉

但都不是全部的武汉

900 万个故事里

不会只有一种感受

我们承认难过，也承认感动

我们不粉饰泪水，也不回避笑容

疫情之下，幸与不幸，都格外醒目

但还有我们这些平凡又幸运的大多数

我们不太突出，不算起眼

我们努力生活的痕迹藏在厨房、餐桌、客厅和阳台

我们用锅铲和拖把来战斗

在大家的目光之外

制造着一个暖洋洋的武汉

然后提醒自己

灾难之中，平凡，就是幸运

我们读新闻，也读新闻背后的苦痛

我们看数字，也看数字对应着的生命

每一份待定的命运，都重要

每一个准时来到的明天，都珍贵

我们热烈地面对着，适应着

这是给钟南山们最好的回答

不辜负他们的肩膀

保管好他们的勇气

在 960 万平方公里的土地上

我们发出 14 亿分之一的光

用中国的温度，和中国人的温度

让更多人，回归平凡

2020，不是我们平凡又幸运

而是我们幸运才平凡

等你们回到阳台

等我们离开阳台

从凛冬到暖春，在等待之中，被按下“暂停键”武汉慢慢复苏，正如短片结尾“疫情结束的那天不远了”，武汉人民离开阳台的日子就在眼前。从4月8号起，武汉正式解封！

图源：人民日报 & 陈小桃momo