每日优鲜：全国人民都在做的真香饭菜，你会做多少？

短短两个月的时间里，大家都默默达成了“在家吃饭”的成就，看似繁重的厨房烹饪，其实不乏乐趣，不乏温馨。每日优鲜整理了一份全国人民都在做的饭菜，推出【自己做真香】H5，标识你做过的菜，生成你的“自己做真香”专属餐桌，这份独特的菜单，值得被记录。

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整个初春，我们隔离了斑斓世界，但走进了烟火人间。食物带给人最及时的治愈，我们在厨房里最先闻到了生活和春天。原来自己做过的菜，每一道都很香。

此外，每日优鲜还联合沐光时代一起拍摄了三支短视频，展现一家人精致的【一日三餐】，厨房从来都不是简单用来烹饪味觉成品的地方，人与人的关系都在吃里。





01

生活最迷人的滋味

就是平凡无奇的原味

自己做真香

02

生活总是这么有趣

咸甜参半、火热浓郁

自己做真香

03

懂生活的人

总在给味蕾制造鲜美的惊喜

自己做真香

在家吃饭，没有那些高不可攀的精巧和风风火火的焦虑。

它着着实实落在生活里，化成一餐汪汪的爱意，供应生活里急需的那一口甜。

不管是什么季节，总会有一道你的家常菜，含着一抹克制又包容的温度……那就别忘了听女人的话：

在家吃饭，因为自己做，真香。