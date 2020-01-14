这大概是一条最没用的广告

世界环境日，这条“没什么用”的公益短片，替每个人算了一笔，从没算过的账。

短片洞察大众面对公益宣传时，表面认同支持，实则感到“与我无关”、“懒得作为”的心理，揭露大众“表里不一”的性格特点。

环境遭到破坏，是日积月累的后果，在日常生活中，难以被大众具体感知引起共情。

短片在前半部分将不同交通工具如豪车、小排量私家车、公交车、电动车、自行车的年均碳排量转化为形象化的黑色碳颗粒，通过巨大的排碳量体积差异将大气污染视觉化。

后半部分利用“戏中戏”的形式启动剧情反转，从前半段公益宣传片的套路中跳出，借助女主对广告剧组的重重拷问，引起观看者反思。在拷问过程中，刻意使用加长的静默镜头，打造戏剧张力加深观看者的印象。

“要面子”、“讲排场”是中国人爱开大车的普遍原因，而私家车正是最主要的节能减排“杀手”。

短片在反转时，戳破中国人心照不宣的面子心理，通过演员口语化、情绪化的灵魂拷问，交流感极强的镜头语言，揭露伪善人性，最终提出“给地球面子，才是真有面子”的公益主张。

节能减排是一场无声的全球公共卫生紧急救援，影响着我们每一个人。在中国，绿色能源产业蓬勃发展，已经成为气候行动领导者。一场由中国领跑，激发全球行动，拯救数百万人生命的善举正在燎原。

地球表面包裹的大气层，就是它的“面子”，当绿色成为生活态度，当环保成为发展自觉，当每个人给地球面子，才真有面子。