京东国际黑五购物季，郎朗拍了一部烧脑悬疑大片

试想一下，

我们是不是总既有怀旧情节，又渴望新鲜感？

是不是对经典念念不忘的同时，又对新事物充满期待？

偶尔矛盾，偶尔纠结，但更多时候还是选择「博爱」？

最近，老戏骨-曾志伟时隔20年再拍「无间道」，大佬一张口，还有内味，让人惊艳吗？

从没正式演过电影的国际钢琴大师郎朗，首次出演就拉上妻子吉娜，居然拍的还是一部烧脑悬疑片。这出戏，你会打几分？

而这经典与新秀的碰撞，究竟是怎么回事？

又都发生了什么？

来！我们一起一探究竟。

《开店风云》，硝烟再起

“今晚交易取消了。在我店里，为大家准备了美国的、日本的、澳洲的，都是好货，再交易！”

让人紧张的背景音乐，幽暗的灯光色调，深邃的眼神，大佬一开口，内味就来了。

时隔20年，曾志伟再现「无间道」里自己的造型及台词风格，进行视频录制《开店风云》。由于疫情，只能北京、香港云沟通，时趣携手曾志伟二十年后重拍「无间道」，大佬就是大佬，台词一遍过，效果仍然非常令人惊艳和值得回味。

金马金像双料影帝、综艺奖门人的曾志伟作为「万达星选国际店」的首任店长，非常契合京东国际整体高端的风格和调性，并借以此次广告并推出，京东国际黑五购物季，「万达星选国际店」的概念，借助万达明星资源，在京东国际黑五购物季，打造明星星选国际店，甄选世界好物。

《郎朗的黑五梦境》

晚上家中，伴随着悠扬的音乐，郎朗来到卧室，给熟睡的妻子吉娜盖好毯子。郎朗看到妻子写下的留言纸条：“老公，别忘了我们的约定哦。”郎朗拿起床头柜上的长长的购物清单。

郎朗拿着清单靠在沙发上，闭上了眼睛休憩。这时屋外电闪雷鸣，钢琴自己动了起来，钢琴声渐渐响起，郎朗陷入梦境。

梦境1

郎朗挤在等待的人群中，回头左右张望，身边尽是健硕的外国人，一个个摩拳擦掌。商场的广播传来声音：“The mall will open in three minutes.Please queue in order.”商场还有三分钟开始营业，请排队等候。

3、2、1……突然，商场门缝里露出里面的灯光，人们蜂拥地往前连挤带爬，郎朗被人流瞬间吞没，只能看见一双手高高的抬起，惊慌失措地喊着：“Ouch！my hand，我的手！”

梦境2

转化场景，郎朗发现自己置身于空荡荡的货架之间，好不容易发现一件清单上的物品，刚要拿起来放进购物车，便被后方蜂拥而至的人群，吓到目瞪口呆。

梦境3

再次转化场景，“黑五”倒计时最后30秒，郎朗在货架之间飞速移动，进行着采购。随着”time’s up”响起，时间到，郎朗最终还是没能赶上黑五折扣。

结尾

郎朗惊醒睁开双眼，发现自己还躺在家里的沙发上，原来自己做了一个长长的梦。他环顾四周，看着桌上的清单，0点的钟声响起，手机提示：京东国际黑五购物季已开启。此时，窗外烟花响起，显示出“京东国际黑五购物季”。

郎朗拿起手机，点出京东国际黑五专场，没有拥挤的人群，没有抢不到商品的慌张，也没有盯着计时器的紧张，快速、轻松地买好了妻子的清单商品。#京东国际 黑五购物季，同步世界生活#。

本次广告背景也正是源于，国外每逢“黑五”，人们熬夜、疯抢、排长队……争分夺秒只为了争抢到自己中意的好物产品，场面堪比“灾难大片”。

而吉娜作为一位德国女生，是切身实际经历过“黑五”的场景的，常年在国外生活的郎朗也是如此，“黑五”固然很香，但商场抢购也是真的让人很慌张。

所以，广告片以吉娜朗朗夫妇的黑五真实经历改编，以梦中梦的悬疑电影拍摄手法，推出京东国际出品的微电影《郎朗的黑五梦境》，意为释放京东国际黑五购物节的超级体验，不用熬夜、疯抢、排长队……

京东国际黑五购物季，集齐全世界100多个国家、数百万个SKU的进口商品，打造世界好物博览会，品类更全、优惠更大、配送更快。世界好物一站买齐，购物体验比黑五原产地更好！

这是“京东国际影业”？

大家应该都还记得，之前时趣跨界“投拍”的京东国际冒险奇幻电影《好物奇幻漂流记》，设定了“世界好物通过跨山越海的奇幻旅行来到京东国际世界好物博览会”的故事主线，背景正是源自「京东国际世界好物博览会」的概念。

而此次的郎朗吉娜献出荧幕处女秀，曾志伟《开店风云》则是作为「京东国际世界好物博览会」的升级篇，院线电影级别的画面质感，影片公司级别的执行难度，一方面向经典致敬满满情怀，另一方面“新手上线”想象力十足……

时趣正是借助这两支优质的广告片表达品牌调性，京东国际黑五升级为“超级黑五”，京东国际的黑五体验，比黑五原产地更好，打造BIG IDEA——超级黑五把世界都给你。

PS.时趣所操刀的京东国际三支堪比影片质感的广告片，均已献上。或是新奇创意，或是回顾经典，或是跨界荧屏首秀，你是不是也和时有趣一样选择了”博爱“？或许京东国际已经不仅仅是购物平台，也可以是““京东国际影业”了！