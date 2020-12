京东国际黑五购物季，郎朗拍了一部烧脑悬疑大片

试想一下,

我们是不是总既有怀旧情节,又渴望新鲜感?

是不是对经典念念不忘的同时,又对新事物充满期待?

偶尔矛盾,偶尔纠结,但更多时候还是选择「博爱」?

最近,老戏骨-曾志伟时隔20年再拍「无间道」,大佬一张口,还有内味,让人惊艳吗?

从没正式演过电影的国际钢琴大师郎朗,首次出演就拉上妻子吉娜,居然拍的还是一部烧脑悬疑片。这出戏,你会打几分?

而这经典与新秀的碰撞,究竟是怎么回事?

又都发生了什么?

来!我们一起一探究竟。

《开店风云》,硝烟再起

“今晚交易取消了。在我店里,为大家准备了美国的、日本的、澳洲的,都是好货,再交易!”

让人紧张的背景音乐,幽暗的灯光色调,深邃的眼神,大佬一开口,内味就来了。

时隔20年,曾志伟再现「无间道」里自己的造型及台词风格,进行视频录制《开店风云》。由于疫情,只能北京、香港云沟通,时趣携手曾志伟二十年后重拍「无间道」,大佬就是大佬,台词一遍过,效果仍然非常令人惊艳和值得回味。

金马金像双料影帝、综艺奖门人的曾志伟作为「万达星选国际店」的首任店长,非常契合京东国际整体高端的风格和调性,并借以此次广告并推出,京东国际黑五购物季,「万达星选国际店」的概念,借助万达明星资源,在京东国际黑五购物季,打造明星星选国际店,甄选世界好物。

《郎朗的黑五梦境》

晚上家中,伴随着悠扬的音乐,郎朗来到卧室,给熟睡的妻子吉娜盖好毯子。郎朗看到妻子写下的留言纸条:“老公,别忘了我们的约定哦。”郎朗拿起床头柜上的长长的购物清单。

郎朗拿着清单靠在沙发上,闭上了眼睛休憩。这时屋外电闪雷鸣,钢琴自己动了起来,钢琴声渐渐响起,郎朗陷入梦境。

梦境1

郎朗挤在等待的人群中,回头左右张望,身边尽是健硕的外国人,一个个摩拳擦掌。商场的广播传来声音:“The mall will open in three minutes.Please queue in order.”商场还有三分钟开始营业,请排队等候。

3、2、1……突然,商场门缝里露出里面的灯光,人们蜂拥地往前连挤带爬,郎朗被人流瞬间吞没,只能看见一双手高高的抬起,惊慌失措地喊着:“Ouch!my hand,我的手!”

梦境2

转化场景,郎朗发现自己置身于空荡荡的货架之间,好不容易发现一件清单上的物品,刚要拿起来放进购物车,便被后方蜂拥而至的人群,吓到目瞪口呆。

梦境3

再次转化场景,“黑五”倒计时最后30秒,郎朗在货架之间飞速移动,进行着采购。随着”time’s up”响起,时间到,郎朗最终还是没能赶上黑五折扣。

结尾

郎朗惊醒睁开双眼,发现自己还躺在家里的沙发上,原来自己做了一个长长的梦。他环顾四周,看着桌上的清单,0点的钟声响起,手机提示:京东国际黑五购物季已开启。此时,窗外烟花响起,显示出“京东国际黑五购物季”。

郎朗拿起手机,点出京东国际黑五专场,没有拥挤的人群,没有抢不到商品的慌张,也没有盯着计时器的紧张,快速、轻松地买好了妻子的清单商品。#京东国际 黑五购物季,同步世界生活#。

本次广告背景也正是源于,国外每逢“黑五”,人们熬夜、疯抢、排长队……争分夺秒只为了争抢到自己中意的好物产品,场面堪比“灾难大片”。

而吉娜作为一位德国女生,是切身实际经历过“黑五”的场景的,常年在国外生活的郎朗也是如此,“黑五”固然很香,但商场抢购也是真的让人很慌张。

所以,广告片以吉娜朗朗夫妇的黑五真实经历改编,以梦中梦的悬疑电影拍摄手法,推出京东国际出品的微电影《郎朗的黑五梦境》,意为释放京东国际黑五购物节的超级体验,不用熬夜、疯抢、排长队……

京东国际黑五购物季,集齐全世界100多个国家、数百万个SKU的进口商品,打造世界好物博览会,品类更全、优惠更大、配送更快。世界好物一站买齐,购物体验比黑五原产地更好!

这是“京东国际影业”?

大家应该都还记得,之前时趣跨界“投拍”的京东国际冒险奇幻电影《好物奇幻漂流记》,设定了“世界好物通过跨山越海的奇幻旅行来到京东国际世界好物博览会”的故事主线,背景正是源自「京东国际世界好物博览会」的概念。

而此次的郎朗吉娜献出荧幕处女秀,曾志伟《开店风云》则是作为「京东国际世界好物博览会」的升级篇,院线电影级别的画面质感,影片公司级别的执行难度,一方面向经典致敬满满情怀,另一方面“新手上线”想象力十足……

时趣正是借助这两支优质的广告片表达品牌调性,京东国际黑五升级为“超级黑五”,京东国际的黑五体验,比黑五原产地更好,打造BIG IDEA——超级黑五把世界都给你。

PS.时趣所操刀的京东国际三支堪比影片质感的广告片,均已献上。或是新奇创意,或是回顾经典,或是跨界荧屏首秀,你是不是也和时有趣一样选择了”博爱“?或许京东国际已经不仅仅是购物平台,也可以是““京东国际影业”了!