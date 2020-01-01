京东超市：同一屋檐下那个爱吃醋的 TA，原来是......

为推广 3 月 20 日京东宠物超级品类日，京东超市推出题为《宠它没商量》的系列短片，用温暖不失幽默的表现手法，演绎出宠物与人的连结与情谊。

宠它没商量 第一集

在第一季短片中，女孩儿将自己的男友陈远带回住处，遇见她的「舍友」小虎。陈远的到来让小虎不开心，竟摔门而去。小情侣正商量未来旅行，小虎非常沮丧，抱怨他们为什么不带自己一起去。一轮争风吃醋后，发现小虎原来是女孩儿养得一只小猫咪。

男友搬来女孩儿住处，临进门时担心房间里的 TA 会不会有意见。进屋后，男孩主动跟这位名叫小虎的室友打招呼，小虎却不开心并摔门而去。







小情侣正开心讨论未来的出游计划，小虎在一旁很沮丧，并问他们为什么不带自己出去。





女孩从京东快递纸箱中掏出一只黄色网球，小虎看见开心了起来。在和男友一番争抢吃醋之后，小虎现出了 TA 的「真身」：原来是一只女孩儿养着的小猫咪。





广告片尾部出现「初识一见如故，宠爱天翻地覆」的宣传文案。

宠它没商量 第二集

在第二集中，夜深了但女孩儿家的生日派对仍在继续，隔壁邻居前来敲门。过了几日，两户人家又见了面，宠物狗鹏鹏也熟络地串起了门。邻居将一只黄色网球送给女孩儿养的小猫咪，之后女孩儿和男朋友也买玩具小汽车送给邻居家的孩子。来来往往，两户人家也越来越亲密。

女孩儿家的生日派对持续到深夜，邻居前来敲门，表示自家小朋友已经睡了。





过了几日，因为收京东快递，两户人家又见面了，宠物狗鹏鹏也熟络地串起了门。邻居送了一只黄色网球给女孩儿养的小猫咪。





女孩儿和男朋友也在之后送了玩具车给邻居家小孩，两户人家开心地一起合影。





广告片尾部出现「琐碎照进日常，宠爱不同寻常」的宣传文案。