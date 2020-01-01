搜狐&中国建设银行“惠懂你”营销整合

建行“惠懂你APP”以帮助解决用户“快速贷款”为己任，此次创意营销合作，建行“惠懂你”希望能够通过将产品带入用户的生活中，让产品更加贴近消费者，搜狐助力提供创意营销策划支持，以创意内容+流量支持共存的形式进行品牌整合营销，创意内容形式提升建行“惠懂你”用户好感度和认可度，以站内+站外海量流量资源助力提升品牌产品曝光量，抢占用户的注意力同时提升用户对于品牌产品的认知，对应主力消费人群，更好地实现精准化营销战略。

搜狐赋能建行“惠懂你”APP，通过“真人情景视频+互动问答”形式，区别其他的传统营销方式，促成一下三点创意营销亮点：

1） 视频形式更具新颖（真人诙谐幽默的手法演绎的借贷场景短剧，通过紧凑的剧情编排，用户能够直观感受不同角色借贷困境，吸引用户关注参与H5 传播内容）

2）问答形式更具代入感（剧情中穿插问答环节，将借贷会遇到的选择贯穿进去，以软性的方式告诉用户 其他的借贷方式会遇到的困境，突出产品的功能性，且用户在规定的时间内进 行选择，用户代入感更强，用户对于产品的特性的记忆点更加深刻。

3）产品千人千面定制化推广（用户通过情景互动问答，收集用户数据，通过系统分析将用户数据匹配相对应的建行-“惠懂你”产品，为用户难题提供更好的解决方案同时量身定制推广产品，提升用户产品适用度）

1）【创意H5传播】搜狐通过邮箱、搜狐新闻APP、狐友、微博，微信，搜狐视频等多方渠道吸引用户参与创意H5.

2）搜狐站内曝光建行“惠懂你”，通过搜狐财经频道首页海量流量进行曝光，用户点击网页，链接跳转建行“惠懂你”官方网站，提升品牌产品转化

3）相关链接：http://go.sohu.com/2019/a/ccbh5/

搜狐视频以视频形式展示“一个价值百万的借钱故事”宣传片，搜狐通过大数据形式筛选具有“金融，理财

创业企业，个体户，融资“等关键词，进行定向投放，精准辐射相关用户。

预算投入产出比：公式=收益/投资 *100%

建行“惠懂你”产品线上总曝光：5000W+ ；

建行“一个价值百万的借钱故事”视频线上在多家媒体传播线上点击量：200W+；

建行“一个价值百万的借钱故事”视频游戏互动H5点击量：600W+， 以分享裂变的形式进行传播；

建行“一个价值百万的借钱故事”视频游戏互动H5区别行业同类条漫H5，视频游戏互动H5更具有创新与交互性，用户在体验小的情景剧的同时及时参与答题，更具有趣味性，使得用户更加有兴趣参与视频游戏互动H5中。