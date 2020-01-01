万豪旅享家：超级酒店集团化身“主播”，居家场景下率先解锁逆袭…

2020的意外开局，不仅为人们的出行计划按下暂停键，更为酒店和旅游行业带来一场“临时大考”。面对全民宅居的境况，酒店该如何突破重围？在缩减营销预算、开展断崖式大促等常规“答案”之外，万豪国际集团的会员旅行计划——“万豪旅享家”交上了一份“创意答卷”：直播逆袭。

为积极应对改变，万豪旅享家自2月27日起在飞猪、一直播等平台推出系列主题直播，成为同行业率先进行直播尝试的品牌之一，不仅在宅居场景中体现其品牌价值，更为用户带去丰沛生活灵感。

「豪味」私房课：私享云端慢“食”光





自2月27日起连续四周，万豪国际大中华区中餐厨艺总监准时守候于直播镜头前，以「豪味」主理人的新身份，携不同酒店大厨搭档，在线开启烹饪慢“食”光。

从传承经典的粤式佳肴，到应季滋补的春日盛宴，每周「豪味」私房课皆带来丰富烹饪技巧与生活灵感，并在直播后于万豪旅享家官方微信及微博发布回顾视频和详尽菜谱，以便用户随时回味，在家也能亲手做出「豪味」美食，同时实现二次传播，再次扩大直播声量。

一期一会的美食在线直播，共计揽获高达16万观看量。不仅有星厨以高超厨艺圈粉，更在体现餐饮品质的同时打造出明星IP，为后续餐饮产品的推广及售卖奠定基础。

W「锅」噪夜：万人在线同频开“噪”

3月18日，一场精心策划的云端派对引来30万人在线“蹦迪”，明星DJ隔空连线，“锅”噪不停。这是W酒店从品牌激情点出发所举行的第一场系列直播，3位DJ分别坐阵上海、首尔两大现场，2位KOL在线领舞，共同打造这场别出心裁的“蹦迪派对”。

未来，W酒店还将进行更多场直播，以体现W包含音乐、活力、时尚和设计在内品牌个性与激情点，吸引更广泛的年轻受众。

直播逆袭：非常时期新思路





「豪味」私房课四场直播，从直播账号零粉丝建立，逐步累积超过16万观看量；W「锅」噪夜首场直播收获30万观看量，相关社交媒体内容逾100万阅读量、微博话题超400万阅读。两场直播不仅引爆高流量，结合直播内容推出的相应套餐产品同样取得了高销量，在旅游消费基本停滞的时期为品牌带来销售转化。

不拘常规、大胆创新，非常时期的新思路——直播，充分利用平台属性和优势，让超级酒店品牌和大家密切互动起来。不受限于“云旅行”的传统直播思路，而是从吃喝玩乐多维度入手，将品牌理念渗透于会员和更多消费者生活的方方面面，为未来可能出现的消费出行热潮打好铺垫。让万豪旅享家成为更多人的“智囊团”，帮助热爱旅行和生活的消费者追寻和实现每一次超乎想象的体验。在这里，突破界限。旅行不止，不止旅行。