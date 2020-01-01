麦当劳“方言味”宣传片：想死你了，麦辣！

“方言味”的汉堡，来辣！

原标题：麦当劳说方言了！

3月25日，麦当劳上线了一支“方言味”宣传片，顺势推出会员不限次的9块9麦辣鸡腿汉堡。

作为麦当劳史上卖的最好的汉堡，平均每一秒钟就有4个麦辣鸡腿汉堡被卖掉，然而，面对饮食文化习惯充满地域性差异的中国市场，麦辣鸡腿汉堡是1999年专为中国胃而创造的汉堡。

而方言，作为中华民族地域文化里的历史沉淀，是一座城市的生命张力，和一方民众的得以沉浸感知的归属，180上海创意团队通过social媒体发现发现中国美食文化中各有各辣，唯独这份麦辣“统一”了所有的辣，而每个地方的人也都在用方言表达对麦辣的喜爱。

创意、场景、数据

“倍爽儿！”“老嗲！”“巴适！”“毛好吃嘞！”……各种生动又接地气的方言表达，是本地人听到的最有辨识度的声音，在互联网经济发达的今天，虚拟体验带来的沉浸式场景营造了一个囊括了时空地域维度的消费环境，方言作为软性文化符号，是城市文化的沉浸场景中必不可少关键因素，麦当劳的“方言之路”本质是将人们独特的地域性格与语言认知与品牌相融合，无形中提升品牌的认同度和辨识度。

于是，180创意团队就有了这样的想法，让全国各个地方的人，有各地的方言去表达“想死这口麦辣”，7个方言版本的TVC和30个版本的户外场景广告 ，通过抖音，新浪，腾讯，爱奇艺等媒体平台定向投放到全国56个大中城市，用更贴近本地生活的语言文化，把中国胃喜欢的麦辣传递给所有人！

1、北京

2、成都

3、杭州

数字时代，180的营销核心是以创新思维－融合创意、场景、数据，在跨媒体传播中创造全面营销解决方案。围绕创意、场景、数据三个关键词，针对用户的消费行为需求，让优质的创意内容，在合适的场景中，精准地触达目标用户。