快手首部手机抗“疫”公益纪录片：手机里的武汉新年

来源：清影工作室（清影Tsingying）

季节已经更迭，春和景明。快手与清华大学清影工作室联合发起并制作了首部手机抗“疫”公益纪录片《手机里的武汉新年》 —— 以快手上的77位用户为主角，用112条手机短视频承载过去三个月的悲欢，用影像对抗遗忘。

《手机里的武汉新年》时长：18分钟





本片短视频素材来源于快手平台

疫情前的武汉：

人们吃着3块钱满满肉馅的过早 —— 油酥饼

任贤齐在武汉举办跨年演唱会

汉口江滩、万人跨年

直到2020年1月1日，武汉市卫健委发现：武汉市华南海鲜市场因出现不明原因肺炎休市整顿，发现27例病例，其中7例病情严重。

1月7日21点，实验室诊断出新型冠状病毒，钟南山受访时肯定了“人传人”现象。

疫情开始发酵……

酒精、84售空，药房被前来购买口罩的市民占满

在机场，一半人戴起了口罩

地铁、街道空无一人

为切断病毒传播途径，武汉封城。

全市公共交通停运，离汉通道暂时关闭

人们的生活随之改变

超市从排起长龙，到售卖一空

同时，给武汉加油的声音也从未停止。

1月27日，武汉确诊人数已升至698人，全国近30省 —— 约6000名医护人员驰援湖北。

10天，武汉火神山医院拔地而起

大量救援物资从全国汇聚而来

截至2月7日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例34546例，累计治愈出院2050例，当日新增510例。

但愿人长久，千里共江城

一、为什么要创作这样一部“手机”纪录片？

首先，因为我们没办法亲临现场。

2020年初，庚子新年，这段日子势必成为人类历史中无法抹去的一笔。在本应温馨、团聚的幸福时刻，人们却要面临未知、隔离与恐慌。疫情蔓延时，清影的同学们正四散在天涯，有的排除万难拍着自己的毕业作品，有的困在家中无计可施。但我们有着一种共同的心情，那就是不甘，不甘于等待，不甘于旁观。我们想做些什么，以任何可能的方式。

其次，我们看到了手机纪实影像的珍贵。

随着手机和移动互联网的革命，影像终于不再是一种属于“少数人”的权力。每个普通人拿起手机，都可以成为自己生活的导演。于是我们看到了一个多元、鲜活而真实的世界。看到了疫情下人的恐惧、失落、无助，也看到了疫情下人的乐观、幽默和温情。这些手机影像的打动力，无关画质、无关技术，只关乎于心。

最后，我们希望记录历史，凝固瞬间，对抗遗忘。

我们是一群最容易被真实影像打动的人，但即使如此，每个短视频在广为流传过后，仍很难去寻找和追忆。于是我们希望成为“串珠子”的人，将海量的信息编织起来，将感人至深的瞬间凝固下来。多年以后，你还会记得武汉小区里众人高喊“加油”的那一晚吗？还会记得各地驰援武汉的“大白萝卜”吗？还会记得出门买菜要头套塑料袋的阿姨吗？还会记得李文亮吗？不记得了？没关系，看看片吧。

二、 做完这部纪录片，有什么想说的吗？

我们感谢能有机会创作这个短片，因为它首先治愈了我们自己。疫情蔓延的时间里，发生了太多令人沉思的事，心情也随之此起彼伏。然而当我们一头扎进手机纪实影像中去时，我们自己被温暖和鼓舞了。在天台种菜“自给自足”的赫妈，说着自己“啥都干不了，只能做个装修工”的火神山建筑工人，自发去武汉送救援物资的卡车司机，出院时感慨“归心似箭”的患者……灾难面前，没有一个人能够置身事外，但在应对灾难之时，我们也得以看到光辉的人性。

但愿人长久千里共江城，我们希望把这份温暖送给即将迎来解封的武汉，送给每一个关心则乱的自己。

制片人：王静 何韵琪

导演：孙虹 付曼菲

助理导演：刘若伦 谈重庆 赵宇 冉孟欣 陈芳婷 胡雅文 许博朝 何韵琪

后期导演：魏明全 张若旸

剪辑：孙虹 张若旸 魏明全

特效包装：谢福坤

航拍：小宇

航拍素材提供：8KRAW.COM8KRAW

摄影师：罗浩 林齐涛

视频授权联络：刘若伦 罗熙临 任玲瑮

制片助理：鲁钰

海报制作：连嘉琪

海报创意：连嘉琪 吴东昊 宋志悦 谈重庆

英文字幕：刘若伦

宣传：杨禹 何林璘 曹忆蕾 张晨 吕馨馨 李奕涵 陈芳婷 黄一洋 谈重庆 朱戈奇 张静

清影 × 快手 联合发起清影工作室 制作

清影工作室是由清华大学新闻与传播学院影视传播研究中心的教师、学生、校友构成的致力于影像制作、传播、研究的团体，成立于2006年。