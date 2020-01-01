中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

分类栏目：用户体验 - 用户研究

版权信息：转载作品，来源于 数英 ，如需商业用途或转载请与原作者联系。

20

发布于 暂无评论

第六届（2020）中国无人机影像大赛又开始了，为了能贯彻“坚韧的力量”这个主题，以及吸引更多的用户一起“上天”看看，我们在线上整合营销方面做了一些新的尝试。

一、沙雕视频：万物皆可译制腔

上了天以后，会发现什么呢？

你会发现全世界都疯了……

大雁对云朵小姐的表白吹出了彩虹屁，太阳女神因为大海的呼噜声有了“梦响”，企鹅先生为了“南极”的生活拼命划水……操着译制腔的天地万物也太魔性了！当视野穿过云层俯瞰万物，原来万物都这么戏精吗？

《乙方往事》、《和cloud的500天》、《速度与饥情》……本次中国无人机大赛以航拍摄影素材为基础“译制”的这组译制片，从每个人都必经的创业、工作、爱情等角度趣味解读世界万物的语言，配以魔性译制腔，既沙雕又猛戳了受众的痛点，刺激用户围观本次无人机影像大赛兴趣。

二、创意海报： 连emoji都想上天了

01

无论昨天、今天、明天

还是阴天、晴天、雨天

不想上班，只想上天

中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

02

孔子云、孟子云、老子云

墨子云、庄子云、韩非子云

每一朵云，都在脚下

中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

03

区块链、P2P、房地产

互联网、O2O、大数据

没赶上风口，就飞到风的上头

中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

04

渤海的浪、黄海的浪

地中海的浪、爱琴海的浪

见过很多浪，但最喜欢上天浪

中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

用时下流行的emoji表情解读受众颇有共鸣的心声，不想上班、赶不上投资风口、想出去浪……而画面最上方“emoji化”的无人机就是普通网友和飞手的化身，替你上天浪。这组创意海报就是第六届（2020）无人机影像大赛的第一波预热海报。

三、态度海报：航拍影像传递坚韧力量

换个角度看世界的收获，不只沙雕欢乐。如果说魔性解读航拍视频作品的重点在于破壁，那态度海报的重点则是点题。

01

这座城市

从未许诺过任何鱼饵

但我就是愿者上钩

中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

02

春天

我播种下一千滴汗

秋天

收获了无数的赞

中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

03

倒下了 是泥泞

继续走 就还是路

中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

04

把眼圈

熬成了夜色

眼中却始终带着光

中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

05

童心未泯

开启快乐的钥匙

就会一直带着

中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

06

每一个不曾出彩的日子

都在为这一抹红

灌输着养分

中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

农田都在为你点赞，红海滩也在用力汲取着养分……将航拍视野带给人的震撼用一种更主观的文案进行解读，点对点的强化本届大赛的主题“坚韧的力量”。

四、愚人节借势：“首届无人鸡大赛”横空出世

节日借势是营销不会错过的绝佳机会，本次大赛预热传播恰逢愚人节，一场脑洞大开的“首届无人鸡大赛”横空出世。

据称该赛事由“中国无人机影像大赛”组委会承办、旨在为“第六届中国无人机影像大赛”招募影像采集合作伙伴，面向全国有志之鸡发出邀请。

1586318227283537.jpg
点击图片查看详情

抓住愚人节的全民狂欢，让受众在欢笑中不知不觉间被影响，达到情感上的共鸣，借“无人鸡”之口传递大赛“好好坚持、天天向上”的主题。

五、品牌联动：借20+品牌之势扩大传播覆盖

21家蓝V一起好好坚持，天天向上：

6家APP也通过开机屏画面为第六届中国无人机影像大赛打call：

本次无人机影像大赛通过趣味物料、借势营销、态度海报、联动多品牌等线上整合，“出圈-入圈”扩大传播覆盖面，更广泛的触达了潜在受众群体。

相关推荐