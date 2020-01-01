中国无人机影像大赛：别人想出圈，我想上天

第六届（2020）中国无人机影像大赛又开始了，为了能贯彻“坚韧的力量”这个主题，以及吸引更多的用户一起“上天”看看，我们在线上整合营销方面做了一些新的尝试。

一、沙雕视频：万物皆可译制腔

上了天以后，会发现什么呢？

你会发现全世界都疯了……

大雁对云朵小姐的表白吹出了彩虹屁，太阳女神因为大海的呼噜声有了“梦响”，企鹅先生为了“南极”的生活拼命划水……操着译制腔的天地万物也太魔性了！当视野穿过云层俯瞰万物，原来万物都这么戏精吗？

《乙方往事》、《和cloud的500天》、《速度与饥情》……本次中国无人机大赛以航拍摄影素材为基础“译制”的这组译制片，从每个人都必经的创业、工作、爱情等角度趣味解读世界万物的语言，配以魔性译制腔，既沙雕又猛戳了受众的痛点，刺激用户围观本次无人机影像大赛兴趣。

二、创意海报： 连emoji都想上天了

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无论昨天、今天、明天

还是阴天、晴天、雨天

不想上班，只想上天

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孔子云、孟子云、老子云

墨子云、庄子云、韩非子云

每一朵云，都在脚下

03

区块链、P2P、房地产

互联网、O2O、大数据

没赶上风口，就飞到风的上头

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渤海的浪、黄海的浪

地中海的浪、爱琴海的浪

见过很多浪，但最喜欢上天浪

用时下流行的emoji表情解读受众颇有共鸣的心声，不想上班、赶不上投资风口、想出去浪……而画面最上方“emoji化”的无人机就是普通网友和飞手的化身，替你上天浪。这组创意海报就是第六届（2020）无人机影像大赛的第一波预热海报。

三、态度海报：航拍影像传递坚韧力量

换个角度看世界的收获，不只沙雕欢乐。如果说魔性解读航拍视频作品的重点在于破壁，那态度海报的重点则是点题。

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这座城市

从未许诺过任何鱼饵

但我就是愿者上钩

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春天

我播种下一千滴汗

秋天

收获了无数的赞

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倒下了 是泥泞

继续走 就还是路

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把眼圈

熬成了夜色

眼中却始终带着光

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童心未泯

开启快乐的钥匙

就会一直带着

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每一个不曾出彩的日子

都在为这一抹红

灌输着养分

农田都在为你点赞，红海滩也在用力汲取着养分……将航拍视野带给人的震撼用一种更主观的文案进行解读，点对点的强化本届大赛的主题“坚韧的力量”。

四、愚人节借势：“首届无人鸡大赛”横空出世

节日借势是营销不会错过的绝佳机会，本次大赛预热传播恰逢愚人节，一场脑洞大开的“首届无人鸡大赛”横空出世。

据称该赛事由“中国无人机影像大赛”组委会承办、旨在为“第六届中国无人机影像大赛”招募影像采集合作伙伴，面向全国有志之鸡发出邀请。



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抓住愚人节的全民狂欢，让受众在欢笑中不知不觉间被影响，达到情感上的共鸣，借“无人鸡”之口传递大赛“好好坚持、天天向上”的主题。

五、品牌联动：借20+品牌之势扩大传播覆盖

21家蓝V一起好好坚持，天天向上：

6家APP也通过开机屏画面为第六届中国无人机影像大赛打call：

本次无人机影像大赛通过趣味物料、借势营销、态度海报、联动多品牌等线上整合，“出圈-入圈”扩大传播覆盖面，更广泛的触达了潜在受众群体。