为防止大家出门，Netflix 誓言要把剧透贴满天

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欧洲疫情形势愈发严峻，政府早已三令五声请大家回屋好好待着，但总有些人忍不住继续出门放飞自我。日前，一则有关 Netflix 的活动视频在网上流传开来，誓言为了防止大家出门，要把那些心爱的电视剧剧透贴到飞满天。

该视频在开头称，有些人仍然觉得此刻出门寻开心没什么大碍，所以我们要采取一个极端的举措：剧透他们心爱的 Netflix 剧集！

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为防止大家出门，Netflix 誓言要把剧透贴满天

具体如何执行呢？他们会在地铁站、公交站台、街区等户外海报墙上，张贴目前正在播放的 Netflix 原版剧集的剧透。包括 Stranger Things, Love is Blind, Narcos 等时下流行剧都将被一网打尽。

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片中还特别「贴心」称，在这场剧透大战开始之前，会透过 Netflix 的社交频道提前告知大家。

为防止大家出门，Netflix 誓言要把剧透贴满天

总而言之一句话：如果病毒都没办法不让你出门，那么上剧透试试？

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为防止大家出门，Netflix 誓言要把剧透贴满天

这则极富创意挑战性的策划案，其实并非出自 Netflix 之手，它的作者是几位来自德国 Miami Ad School 的学生。以上虽说只是个草案，却引起了轰动效应。

为防止大家出门，Netflix 誓言要把剧透贴满天
Miami Ad School 在 Instagram 上推广该广告策划

Netflix 随后也在社交平台澄清，这并非他们家的广告方案，也不会真的被执行。

为防止大家出门，Netflix 誓言要把剧透贴满天
Netflix 澄清以上广告策划并非出自他家


Credits

Advertising School: Miami Ad School Europe, Hamburg, Germany
Art Director: Seine Kongruangkit
Copywriter: Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo

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