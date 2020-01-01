电商营销还能这么玩？奥克斯“313奥粉节”绽Fun新花样

在这个万物皆可粉的时代，idol一词早已泛化。但无论是明星、产品还是品牌，既是是idol就该要“宠粉”。作为空调品牌的年轻idol，奥克斯就深谙粉丝营销之道，能做到“懂粉”更“宠粉”。自2017年起，奥粉节就是奥克斯回馈粉丝、宠爱粉丝的年度盛典，今年的313奥粉节，携手聚划算品牌周年庆，再次宠粉互动，品效合一，展开平台+品牌+明星+粉丝环环相扣的生态布局，让电商营销成功走花路。

好的战略布局，引导漂亮的结局

明星站台，引爆流量彰显品牌气质



这次奥粉节，奥克斯通过实力黄渤发声宣传造势。作为奥克斯空调的形象代言人，黄渤不仅是自带强大的流量，更是有着奥克斯气质的实力派。他的表演注重细节，专业出众，个性幽默亲和，在年轻群体中广有号召力。这与奥克斯坚持创新，专注细节，张扬年轻个性的品牌特质如出一辙，双方合作水到渠成。明星和品牌强强联合，牢牢地抓住年轻消费群体的心。

“宠粉”从“懂粉”开始，好内容才能被认同

除了选择契合的明星、优质的平台外，奥克斯313奥粉节营销在内容上也做到了懂粉宠粉，用优质内容引起情感共鸣，获得粉丝认同。

主题鲜明，为年轻人发声

此次，奥克斯以“品质生活，花样绽Fun”为313奥粉节主题，契合了时下年轻人尤其是小镇青年的心理。作为奥克斯核心客户群，小镇青年注重细节，追求有质感的购物体验。奥克斯此次将人货场相结合，聚焦小镇青年的生活，把生活与花开相联系，以护花的姿态，守护品质生活，特别是在今年新冠病毒疫情之下，奥粉节带来年轻的生机活力，表达出年轻人的心声。

应援打call，玩转饭圈文化

奥克斯通过「生活绽Fun应援call」互动H5，让城市变身idol，调节温湿度，应援城市花开。这一创新玩法，源于品牌真切了解饭圈文化，用应援的力量，聚合粉丝。同时，奥克斯宠粉好礼，进一步刺激粉丝经济效应，掀起了今年奥粉节首个小高潮。

城市态度海报，宠粉很温情

其后，奥克斯推出城市态度视频，多城温暖联合，展现出不同的城市姿态，以对品质生活的共同追求。系列海报传递出浓浓的人文关怀，在每个城市期待春天花开的过程中，都有奥克斯的温暖陪伴。关注生活温度，呵护生活品质，奥克斯宠粉用心更暖心。

宠粉有个性，为品质三重加码

关于品质生活，每个人有不同的解读。奥克斯懂得年轻人对于个性化、定制化的需求，三大平台上线不同个性视频，青春飞扬。313奥粉节，更在天猫电商平台发出了品质生活的最强音，360度扩散声量，为品质三重加码。

品效合一并不难，3天直播，用销量说话

真正的IP营销，要有花样，也要有意义。因此，奥克斯采用了直播的方式，打破品效难合一的营销瓶颈。店铺直播让购物场景化，内容有品质感，在店铺内部形成私域转化的直播生态，为品牌与平台都带来了前所未有的惊喜。

逆天宠粉，直播3天3夜



313奥粉节，奥克斯在天猫平台带来3天3夜宠粉直播。播足72小时，数不尽的花样玩法与抽奖福利，带着粉丝走花路。互动游戏、0元空调等你抢、瓜分百万优惠券，此次直播的花样玩法让奥克斯大量拉新获客，不断圈粉，构成了店内私域生态的有机生长模式。

高水平转化，品牌营销品效合一

为期三天的宠粉直播，也展现了高水平的转化率。313奥粉节期间，奥克斯空调成交量直线攀升，互动直播大大助推奥克斯旗舰店的销售，更助力奥克斯成为春季空调家电的赢家。此次313奥粉节，奥克斯用销量说话，真正做到品牌营销的品效合一。

春天已来，2020年的品牌营销战峥嵘已露。作为家电界的高级营销玩家，奥克斯提前走上了营销花路。其电商营销花路本质，就是比用户提前一步了解用户。作为互联网直卖空调，奥克斯将继续坚持品质、更懂用户，继续探索有趣又实际的营销新花路。