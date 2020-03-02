百威蛮闪夜音节，这一夜敬武汉

户部巷的过早味，吉庆街夜市的烟火气，武大的晚樱，江滩的游人……如果没有疫情，武汉的4月20日应该就是这么一个美好而平常的日子。4月8日武汉正式解封，但这座城市的活力依然需要时间来复苏。百威中国从武汉起步，25年陪伴，武汉已是百威中国的故乡。作为中国电音文化的品牌推手，百威在4月20日，以“武汉蛮闪”为主题，用一场云直播的巡江夜音节，带领全民云游夜武汉。

蛮闪，武汉方言里厉害和牛掰的意思；4201，是武汉人身份证前四位；这一夜，百威以此敬一座英雄的城。

晚8点，一天大雨如注雷电交加的武汉，突然雨停。伴随着一声长笛，武汉文化艺术地标 – 知音号游轮上传出动感炸裂的节奏，知音号拔锚起航巡江而下，同时璀璨夺目的城市灯光秀也点亮两岸。一场云直播的视听盛宴，热血酷燃呈献给世界。

知音号上，三位武汉本地的新锐DJ轮番登场，MiraclE、ASLAN、TOX逐一发布了各自的原创单曲：《战疫》、《4201》和《克打麻将》。这些歌曲从武汉人的视角出发，说着这座城市乐观豁达和不服输的精神，首首动感洗脑，而整个城市的灯光秀又似乎成了每一首歌的巨型节拍器，为每一个旋律打Call。

音乐、旅游和夜间消费，是武汉城市的活力之源。百威的巡江夜音节，用音乐治愈鼓励，同时也让全民提前云游了夜武汉的美，为武汉做了张夜名片。

百威也将当晚直播带来的电商收入全部捐献用于武汉城市复苏。是的，疫情过去，当这座城回到它日常的样子，我们都应该去看看。