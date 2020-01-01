创维×新裤子乐队：用电视摄像头直播了一场301万人的演唱会 

原标题：用电视摄像头直播一场301万人的演唱会，新裤子和创维头太铁了！

直播真的很火。有人在直播中卖火箭，有人请来了初代网红做直播……

但，用电视摄像头直播一场专业顶级的 LIVE 现场，让301万乐迷相隔千里、相聚狂欢。

这样的事情，也就创维和新裤子乐队能干了。

本质上，这不是一场直播，而是创维对电视视频聊天功能的一次极限测试——

让20组相隔千里的乐迷借由电视摄像头，直连新裤子在北京的 LIVE 现场，享受了超越普通 LIVE 乐池内场观众的体验：“嘿！我们见面吧” 超现场的云 LIVE。

408 全球电视节前夕，创维的这场直播吸引了301万乐迷在线狂欢，收获了2168万次的持续嗨赞，让11075人对创维天猫官旗店转粉，2097台创维A20电视的收藏加购……

无法相聚的日子，创维让 301 万人聚在了一起



这个春天，我们经历了一个非同寻常的长假。

在这个长假里，“见面”是一件奢侈的事情。

一些约定被迫延期，一些相聚变成了遥望，甚至一些爱，成为了绝唱。

我们迫切地希望在这个长假里做点什么，为那些失去，为那些分离。

这时，我们在微博上听到了新裤子乐队主唱彭磊的”每日一歌“。

疫情期间，彭磊用每天在微博唱一首歌的方式，保持着和乐迷的连接，抚慰着那些无法相聚的心。

我们找到了新裤子乐队，双方一拍即合，希望能一起做点什么，让那些被迫分离的心再次连在一起——

把顶级的摇滚现场，送进宅家乐迷的客厅

创维和新裤子决定，一起来一场演出，一场从乐队、灯光到音响，每一个细节都完美复刻最顶级 LIVE 的直播，一场不是现场却完爆现场的超现场云 “LIVE”。

这场顶级的摇滚现场，通过布置在乐池的 20 台 A20 电视，用云眼 AI 摄像头，送进了宅家乐迷的客厅。

经过激烈的网络“角逐”，20 组新裤子铁粉“杀出重围”，赢得了直连现场和新裤子一对一互动的珍贵机会。

真正的 VIP，一定能让自己的热爱被偶像看见

一位来自武汉的抗疫护士，被彭磊点名，一对一对话，并得到了彭磊的独家祝福。

感谢这场 LIVE ，让乐队也能认识到这么多不一样的你。

嗨疯了的庞宽，亲自下场，和粉丝们挨个击掌。

哪怕相隔千里，也不能阻挡我们嗨在一起

这是我们的时光，一起狂欢的时光

场外的301万观众，通过淘宝直播，与新裤子乐队、内场 VIP 一起狂欢，在线围观了这场长达两个小时的“产品功能广告片”。

快乐的日子一定会来临

每一个好故事里，都藏着一些惊喜。

你为武汉拼过命，我们为你加把劲

和家人一起看演唱会，就是最快乐的事情

没跟团上“歌手”，却来创维超现场云 LIVE 助阵的彪子

在这样一个春天里，创维和新裤子一起，想用这样一场充满挑战的“超现场云 LIVE”，跟大家一起，与充满希望的新生活进行重连。

武汉已经重启了，人们的生活仍将继续……

创维相信：只要我们的心在一起，就没有什么能将我们分开，快乐的日子，一定会来临！