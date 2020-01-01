耐克：你我都是瑜伽的料

瑜伽这门运动向来对谁都不设限。

耐克携手篮球运动员易建联、瑜伽教练黄豆豆、模特Hilary Fan、瑜伽导师Lynn、运动员郝鸟er推出视频广告《你我都是瑜伽的料》。

眼下的他们只想告诉你，你所见的每个人，都可以成为垫上好手，当然，也包括你自己。

Nike瑜伽系列适合所有性别和不同体型。不管你是谁，瑜伽对每一副身躯都一样公平。减压正念、身心合一、精进强大。

谁都有资格感受瑜伽的妙，只要你把自己交给瑜伽，它就能还你一个更好的自己。

在另一条30秒的视频广告中，耐克携手中外瑜伽爱好者，为你打破对瑜伽的偏见。

1

蔡敏，歌手/演员

让瑜伽治愈你，遇见更美丽的你和我



2

Joshua Buatsi：拳击运动员/瑜伽爱好者

在打赢对手之前，先学会冷静

3

徐琳，资深功夫瑜伽导师/前武术健将级运动员

透过瑜伽，看见自己的刚柔女子力

4

Alyssa Carson，瑜伽初学者/预备宇航员

别把瑜伽想得太难。

它的轻松，练了才懂

5

Paleta CalmQuality，舞者/耐克签约瑜伽导师

做好自己

从内在，让自己发光

6

Rico Ikeda，瑜伽导师/模特

瑜伽不只是运动

更是一门属于每个人的艺术