耐克：你我都是瑜伽的料

瑜伽这门运动向来对谁都不设限。
耐克携手篮球运动员易建联、瑜伽教练黄豆豆、模特Hilary Fan、瑜伽导师Lynn、运动员郝鸟er推出视频广告《你我都是瑜伽的料》。
眼下的他们只想告诉你，你所见的每个人，都可以成为垫上好手，当然，也包括你自己。
Nike瑜伽系列适合所有性别和不同体型。不管你是谁，瑜伽对每一副身躯都一样公平。减压正念、身心合一、精进强大。
谁都有资格感受瑜伽的妙，只要你把自己交给瑜伽，它就能还你一个更好的自己。
在另一条30秒的视频广告中，耐克携手中外瑜伽爱好者，为你打破对瑜伽的偏见。
1
蔡敏，歌手/演员
让瑜伽治愈你，遇见更美丽的你和我
2
Joshua Buatsi：拳击运动员/瑜伽爱好者
在打赢对手之前，先学会冷静
3
徐琳，资深功夫瑜伽导师/前武术健将级运动员
透过瑜伽，看见自己的刚柔女子力
4
Alyssa Carson，瑜伽初学者/预备宇航员
别把瑜伽想得太难。
它的轻松，练了才懂
5
Paleta CalmQuality，舞者/耐克签约瑜伽导师
做好自己
从内在，让自己发光
6
Rico Ikeda，瑜伽导师/模特
瑜伽不只是运动
更是一门属于每个人的艺术