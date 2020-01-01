生活里每件让内心富足的小事，都是我们与世界沟通的方式

2020年的魔幻开场让我们每个人重新审视家和新生活的意义。

其实“新生活”除了在远方的田野里，阿拉斯加湖畔的风光；

更应该在每个人的家里。它并非遥不可及，而是触手可及。

生活里的一点点改变。小到可视掏耳勺、扫地机器人、一个新器具、一款智能产品…都是一种新生活的开始，然后就这样一点一点，一件一件，彻底改变你的生活。

所以，当所有人都看不到、摸不到遥远的新生活的时候，我们建议你从最简单的开始，就像这26个字母，虽然如此简单，但它却是一切的开始，它可以拼成词，组成句，写成诗，为你写下你期待中的新生活。

这26个俏皮话海报，每一款产品背后都有新生活宣言背后的思考和洞察。

而你的新时代家庭小焦虑，小米有品的智能产品都有答案和解决方案。

如果你还不认识它们，那就开始学习它；如果你想要开始改变，那就马上买下它。

然后你会发现：早怎么没发现养生真有用，用上艾灸仪一觉醒来摩登又轻松；

不能去做SPA，还可以在家用护颈仪肩颈推拿；

中华小当家培育期，用智能做菜机又可以找到了一个偷懒办法。

当然字母只是基础元素。有了乐高元素更要组装拼凑和创造。

高阶玩法，我们把字母玩出了花。

这里有个神秘H5，互联网迷信，信则有不信不行。

扫一扫预测你的新生活，或直接点击进入h5页面

第一直觉这种事，还是蛮灵的。

玩完还有产品福利折扣，不玩白不玩。

小米有品，给你的新生活添油加醋添砖加瓦

小米十岁了，

十年前手机能做的，只是接发短信。

而现在正拿着手机阅读我们的推送。

十年前的家靠结婚三大件撑门面，

十年后的我们追求更智能更宜居。

从学生到中产，

从小米到小米有品，

身份的转变也带来生活的转变。

在没有多少选择的日子里，

小米曾经给了大家最好的。

在选择自由的日子里，

小米有品希望可以成为大家的新生活。

虽然我们不一定都是米粉，

但一定都是新生活的粉丝。