腾讯课堂：算法总比问题多，哪怕世界本身就是bug

「 这是最好的时代？也是最坏的时代。」

如果双城记是狄更斯在二零二零写就的，开头的第一句可能会被直接删掉。这个开年，曾经精准运转着的人类世界被各式各样的bug填满，山火肆虐、疫情蔓延、巨星陨落、经济下行……

渺小的个体被纷至沓来的不可抗力裹挟，直面生离死别、也背负后疫情时代接踵而至的艰难挑战。

这其中，没能赶上金三银四职场进阶的互联网从业者们，在操心着裸辞跳槽、房贷工资、妻儿老母的同时，却纷纷抱着一向的实干猛地扎进代码堆，成为广大医疗工作者背后看不见硝烟的战场上最坚实的科技力量——从AI医疗到大数据监控疫情，从远程办公到在线教育……行行代码，实时抵御袭来的问题；也把被困在家中散落的生活们串联在了一起。

面对全世界最实干的人们，SOULO携手客户要讲出他们一贯平实但有力的信仰——无论遇到多少问题，也一定有解决办法，因为#算法总比问题多。

算法总比问题多

自然，当为世界解决难题的他们在技术和职场进阶时若路遇问题，去到腾讯课堂就总能找到自己的算法答案。

15秒预告视频

突然爆发的疫情阻滞了不少IT人的职场升级，也让我们漂亮赢下的比稿战役化身薛定谔的视频执行。

为了尽可能减少真人拍摄，有先锋实验性质的小成本热片「网络谜踪」作为形式参考呼之欲出，我们也以第一视角的桌面来承载所有故事的发生。

哪怕知道电影花了整整两年时间剪辑和后期online，而几周时间就得交片的我们毅然决然地背上客户的信任，拉上思虑周全心细如发勇于挑战猛抓细节的凯伦导演和全程尽心的动观伙伴们出发上路。

战役主视频

随着腾讯课堂的学习时间不断累积，职场失意的男主人公和关心又抱怨的家人好友们都找到了解决困难的方法。就像正恢复热闹的这个世界，暂停的日子会过去，问题总会被解决。

延续主视频用电脑承载信息的方式，战役主视觉和产品海报也分别在电脑和手机桌面上展开——

面对困难，实干的我们从未停止奋斗；当世界向好，我们才能更好：





产品海报

针对互联网从业者在职业生涯中常常遇到的问题，我们也纷纷列举、给予启发：





微信长图文

我们从视频中拆解出部分故事情节，以长图文的方式引导观众下滑。

由于牵涉到专业性、真实性和不计其数的界面软件版权问题，整个系统和每个界面都被伙伴们从无到有原创出来、精心「针对」——从每个物料到每个界面传递的信息、希望通过电脑操作输出的情绪，到窗口排布的位置顺序、鼠标点击的使用逻辑……就连桌面都参考了十余位专业人士的建议和日常。随意暂停每一帧都藏着许多平平无奇的用心。

而#算法总比问题多的战役slogan也成为了我们在执行时频频遇到的bug时激励自己的天启之语，频繁出现在每日的工作群聊和内心弹幕里。





事件

「战疫开发者公益联盟」耗巨资寻找并支持开发者、疫情自查与社区管理小程序、大数据分析人流走向、上线服务器支持远程工作……在看不见的战场，腾讯系的资深开发者们又是怎样身先士卒？客户欣然接受了我们提出邀请腾讯系战「疫」明星开发者线上论坛的创意，以大神们在实战中的切身经验，给到IT职场人问题的解答。

世界总有层出不穷的问题，也并不理会很多人重启2020的心愿，好在，我们有算法就有办法。

挑战和困难总是在，可是解决办法更多一点不是么？