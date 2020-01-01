天猫家装将卧室厨房客厅搬进电梯

当你熟悉的居家空间被搬进电梯之后，一场神秘的电梯实验开始了……

近日，天猫家装在杭州某写字楼电梯做了一场“电梯实验”。三部电梯分别被改造成卧室、厨房、客厅三个居家场景。在温馨的家居空间里却有些特殊的设计，一盏坏掉的床头灯，一把瘸腿已久的椅子，一个摇晃的水龙头，还有奇怪的女声响起试图向你发起灵魂拷问，一张张悬挂的文字牌似乎也在向你警示着什么。

1号电梯上是一个灯光忽明忽暗的卧室，惊悚程度令人发麻，伴随着女声质问“如果当你的孩子长期生活在这样的环境……”让不少年轻的爸妈陷入沉思，回想起被自己忽视的家庭环境。

在2号电梯的人都会接到一个指令，“坐到破旧的椅子上，坐不稳也要坐着”，完成这个指定之后，电梯的女声会告诉你：记住此刻的感受，不稳的椅子要及时换，靠腿支撑的麻木会让人感觉约等于下身瘫痪；

3号电梯是一个小型厨房，破旧的微波炉、坏了的水龙头和一堆未洗的餐具，杂乱不堪，像极了我们普通人的厨房……

这个诡异的“电梯实验”并不是用来吓唬人，而是天猫家装想借助这个契机对当代人发起灵魂质问，尤其是90后，是否好好审视过自己的时间分配？是否一头扎进工作的怀抱而忽略了对生活的关怀？生活和工作都需“雨露均沾”，天猫让我们看到了一些时常被忽略的生活细节。焕然一新的家居能够带给我们幸福感和满足感，可能只需要一把稳妥的餐椅，一个洁净的水龙头，一盏光线柔和的台灯……天猫通过在电梯这个空间的场景再现和语音互动，唤醒都市工作者家的意识，传递享受家居品质生活，焕新旧家具的心智，带领起家居浪潮，让每个人都能享受生活，让时间变得有意义。