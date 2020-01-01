麦斯威尔×小黄人：萌破次元壁，醒神出击

Ba~Ba~Ba~Ba~Banana

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Bananaaaaahhh！

迎接炎炎夏日的到来，麦斯威尔咖啡联名小黄人IP，推出香蕉牛奶口味咖啡，冲破次元壁，可爱就位！

小黄人是环球影业旗下IP形象之一，依靠黄黄的香蕉肤色和蓝蓝的背带裤形象深入影迷内心。小黄人家族用其独有“贱萌”语气演唱的《banana song》风靡一时，也使小黄人成为香蕉的另一个代名词。

当香蕉牛奶遇上咖啡，口感滴滴香浓又丝滑香甜；当小黄人遇上麦斯威尔，萌退困意，唤醒大眼睛！

借此次跨界合作，麦斯威尔希望鼓励消费者保持对生活的热爱，享受当下每一刻时光，收获小黄人同款快乐。

01

官宣香蕉牛奶新口味

小黄人最爱吃的食物，当然非香蕉莫属啦，香蕉在帮助它们补充能量所需的同时，也让它们源源不断地摄入香蕉里的快乐因子。清晨来一杯香蕉牛奶口味的咖啡，轻松 get「小黄人的同款快乐」，活力超长待机。

香蕉牛奶风味的新咖啡口味，也收获了消费者的广泛关注。美食 DIY 博主「小兔食光」以新口味咖啡为原材料，制作了香蕉牛奶雪顶咖啡，解锁醒脑新喝法，高颜值、简单易做的 DIY 咖啡吸引了消费者纷纷打卡。

另外，麦斯威尔以不同口味咖啡的产品包装为设计灵感，推出了3款限定马克杯周边，消费者可收到赠送的任意一款马克杯，颜值可爱到犯规。

02

618推出全醒大礼包

配合618年中大促的到来，麦斯威尔推出小黄人联名「大！有精神 全醒大礼包」，111条超全咖啡轻松实现咖啡自由，给消费者带来巨型礼包的拆箱快乐。除超全咖啡外，消费者还可同时获得正版超萌公仔和两款随机马克杯。造型可爱的外包装，吸引消费者目光，增强其购买的原动力。

小黄人全醒大礼包，就好比刺激战场时不时空投下来的装备包，快速补充快乐能量，时刻保持好精神。在传播上，王乃迎和罗浩宁两位 KOL 分别以吃鸡掉落空投包为切入点，拍摄剧情向抖音短视频，贴近年轻群体常见生活场景，通过建立情感共鸣，增加消费者对大礼包的心动感。满级装备般的全醒大礼包，也适合作为送礼首选，要醒一起醒。

除三条抖音 KOL 投放视频外，麦斯威尔同时进行了抖音开屏的投放，为麦斯威尔电商平台强势导流。香蕉牛奶咖啡成为 618 的引流爆款，增加店铺访问量，带动其他产品销售量协同增长。

03

小红书KOC口碑沉淀

在口碑破圈营销上，麦斯威尔选择小红书作为主要的传播阵地，与超过 70 个 KOC 合作，在小红书站内进行内容的铺设，旨在形成一股消费热潮。

KOC 分别从以下四个角度进行内容创作：“大儿童的儿童节礼物”、“DIY 香蕉牛奶咖啡”、“小黄人全醒大礼包拆箱”、“香蕉牛奶全新咖啡口味”，全面迎合消费者的潜在兴趣点。

当 KOL 被赋予更多带货意义时，KOC 便担任起了种草任务。KOC 与普通消费者之间的距离非常近，往往会被消费者归类于同一群体，拥有相似的消费观念。消费者也就因此，更容易在潜移默化中受到 KOC 的影响，模仿其消费行为。

消费者的总量是稳定的，当同类竞品增加时，消费者对产品的认知便成为了需要抢占的重要资源，影响消费者的购买行为。当品牌自身的认知度需要进一步提升时，不妨借力调性相符的成熟 IP 形象，跨次元吸引更多关注。

生活没有过不去的坎，希望我们可以保持天真，保持热情，和小黄人一起乘风破浪～

咖啡场景图