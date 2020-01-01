坏时机好作品，耐克新广告燃爆全球

相信在过去几个月里，大部分人的状态就是每天宅在家一边葛优瘫一边刷剧吃零食，导致带来一个巨大困扰就是——胖了！

也有许多人，即使拘囿于家中，也不忘生命在于运动，将健康理念和乐观心态贯彻在生活的方方面面。

还记得前段时间，我国人民因无聊而在家做出如钓鱼、打球、斗舞等各类游戏运动的搞笑视频吗？之所以我国人民面对困境也能淡然处之、从中作乐，是因为人们心中有着一份积极乐观的精神。

如今，情况渐入佳境，人们生活逐渐恢复正常，曾经在家中为了动一动而做的那些无厘头的事，似乎也被紧张忙碌的复工生活而盖过了。

但近日，耐克发布两支新广告，向在疫情期间用行动诠释运动精神的人们表示敬意。

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《太阳出来了》