坏时机好作品，耐克新广告燃爆全球

文|烧脑广告（shukewenzhai）
相信在过去几个月里，大部分人的状态就是每天宅在家一边葛优瘫一边刷剧吃零食，导致带来一个巨大困扰就是——胖了！
也有许多人，即使拘囿于家中，也不忘生命在于运动，将健康理念和乐观心态贯彻在生活的方方面面。
还记得前段时间，我国人民因无聊而在家做出如钓鱼、打球、斗舞等各类游戏运动的搞笑视频吗？之所以我国人民面对困境也能淡然处之、从中作乐，是因为人们心中有着一份积极乐观的精神。
如今，情况渐入佳境，人们生活逐渐恢复正常，曾经在家中为了动一动而做的那些无厘头的事，似乎也被紧张忙碌的复工生活而盖过了。
但近日，耐克发布两支新广告，向在疫情期间用行动诠释运动精神的人们表示敬意。
▽
《太阳出来了》
这支广告配合柔美的音乐，混剪了许多人们居家运动的视频画面，记录了大家如何在疫情期间坚持锻炼。人们在家中想尽办法，利用一切可用物资来达到运动的目的。
实际上这支广告里，有许多值得一说的人物。
有备赛攻坚的运动员，面对困难反倒较劲训练起来。男篮核心郭艾伦，在客厅为广大球迷示范家中花式运球训练法；女篮国手杨力维，在卧室上演核心训练结合运球的绝技；女子国足队员王霜，与队友互相激励“别找理由，在家也要动起来”。
有马拉松爱好者，在有限的空间依然找到了长跑的方式。身为按摩师的他，在狭窄的工作室里，绕着按摩床不断绕圈奔跑，完成了6小时66公里的记录。
还有许多父母和孩子，无比珍惜和家人共处的机会。爸爸将女儿举起，一边玩一边练肌肉；妈妈带着儿子，一起练瑜伽；儿子在一旁给运动的妈妈加油打气……他们与家人相互监督、共同运动，在其中感受家庭的温暖。
终于太阳出来了，可以去户外撒野了。于是人们快活地奔向田野、操场，在蓝天下尽情地活动筋骨，继续运动。而一切，都如往常一样好。
这支广告中呈现的这些运动者，是千千万万热爱运动的人们的缩影。而这支广告不仅是对所有运动者的赞美，也是对所有克服困难、坚持运动、热爱生活的人的赞美。
疫情？困难？局限？哪儿挡得了我们。
即使这战场与球场不同
我们一样能想法子较劲到底
当我们为家园守护荣耀
哪里都是我们的主场
看不清的强敌
更能让我们看清一起强大的意义
此外，耐克还发起运动合拍活动，鼓励人们一起逆袭，秀出汗水与决心。女足王霜率先参与运动合拍，各行业大咖和各路高手也纷纷献上作品。
逆境敌不过决心，距离挡不住我们。“运动让我们领悟一起逆袭才更伟大，哪儿挡得了我们。”耐克这次的营销主题鲜明，广告源自生活，文案直白朴实，活动呼朋引伴，都表达了运动带来的魅力，赞美了人们心中的运动精神，十分有感染力。
而在海外，耐克同样推出了致敬居家运动的广告。
▼
《没有什么能阻挡我们》
To those playing in living rooms
向那些在客厅运动的人致敬
To those playing in kitchens
向那些在厨房运动的人致敬
To those playing in bedrooms
向那些在卧室运动的人致敬
To those playing in driveways
向那些在车库运动的人致敬
To those playing in basements
向那些在地下室运动的人致敬
To those playing in hallways
向那些在走廊运动的人致敬
We may not be playing together
也许我们无法共同训练
We may not be playing for our countries yet
也许我们无法为国家而战
We may not be playing for giant crowds
也许我们无法为千万群众而战
But today we’re playing for 7.8 billion people
但是，今天我们为了78亿人而战斗
This is our chance
这是我们
Play for the world
为世界而战的机会
这支广告的海外版由W+K波特兰操刀制作，取景拍摄于多个地区。它与国内版创意一致，同样表达对坚持运动的人们的敬意。但也略有不同，它缓速地播放了数张运动员在家运动的黑白照片，其中出现了NBA球星勒布朗·詹姆斯、此前参演过耐克广告片的索马里拳击运动员拉姆拉·阿里、沙滩排球明星萨拉·休斯等名人运动员。
最后浮出文案的“Play for the world”略有玩味，不久之前，耐克还在社交软件上发布了一张同系列海报。意图劝诫各位耐心呆在家，将无奈宅家保持运动的方式，上升为普通人为世界而战的机会，很有鼓舞力。
相比之下，烧脑君更喜欢国内版的呈现方式，它更接近生活，彩色的画面和温柔的吟唱也让广告有了温度，更容易引起观众的情感共鸣。
或许是有同感的人太多，耐克紧接着又推出了一支广告，以视频剪辑的方式，呈现了许多人在家中运动的画面，并开设了包括“master trainers”直播训练课程，以及一项名为“客厅杯”的趣味互动比赛，以此表扬、鼓励人们保持活跃，定期运动。
▽
一个人在面对困难时，最能看出他的品性和能力；同样，品牌在特殊时期的作为，也能看出品牌的态度和水平。
困在家里，不代表不能“Just do it”了，而是“Just do it inside”。耐克的这系列广告，不仅合时宜，也完美符合品牌调性，保持了品牌态度，将运动精神贯彻到底。