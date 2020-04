坏时机好作品，耐克新广告燃爆全球

逆境敌不过决心,距离挡不住我们。“运动让我们领悟一起逆袭才更伟大,哪儿挡得了我们。”耐克这次的营销主题鲜明,广告源自生活,文案直白朴实,活动呼朋引伴,都表达了运动带来的魅力,赞美了人们心中的运动精神,十分有感染力。

而在海外,耐克同样推出了致敬居家运动的广告。

▼

《没有什么能阻挡我们》

To those playing in living rooms

向那些在客厅运动的人致敬

To those playing in kitchens

向那些在厨房运动的人致敬

To those playing in bedrooms

向那些在卧室运动的人致敬

To those playing in driveways

向那些在车库运动的人致敬

To those playing in basements

向那些在地下室运动的人致敬

To those playing in hallways

向那些在走廊运动的人致敬

We may not be playing together

也许我们无法共同训练

We may not be playing for our countries yet

也许我们无法为国家而战

We may not be playing for giant crowds

也许我们无法为千万群众而战

But today we’re playing for 7.8 billion people

但是,今天我们为了78亿人而战斗

This is our chance

这是我们

Play for the world

为世界而战的机会