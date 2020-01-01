创新微综艺营销，海尔智家为年轻人讲述“新治家之道”

随着年轻人消费行为的多元、个性化发展，年轻人对营销体验要求可谓不断升级，各大品牌也都在积极尝试各类合作方式，寻求突破。

近日，海尔智家创新打造系列微综艺《新治家之道—闲者有道》，将脱口秀这种综艺形式与情景化体验创意结合，为传统行业面向年轻化消费者沟通，提供了一个参考样本。

脱口秀微综艺中，李诞不仅金句频出，更为大家展示出生活方式的一种新可能：生活中的琐碎事务交给海尔智家，留出更多时间用来享受人生，成为可以躺赢的“闲者”。

第一期

第二期

第三期

不必亲自动手，轻松享用美味的智慧厨房，时刻准备适宜热水让你放松身心的智慧浴室，陪你入睡的智慧卧室，“自动”打扫卫生的智慧客厅，给你更多时间，用来发现生活美好……拥有这样的海尔智家，难怪李诞可以尽情“闲散”。试问这样的生活，又有谁不喜欢呢？

娱乐话题吸睛，实力种草，传播也可以这么玩

从营销传播层面来看，本次campaign中以下专业操作，不仅成功吸引关注度，进一步深化了海尔智家“新治家之道”，更将IP活力成功引向产品，为目标受众深度种草。

1、预热娱乐吸睛，吸引“宅家”群众吃瓜，打造持续话题声量



疫情宅家时间，广大网友对娱乐综艺节目关注度较高，《新治家之道—闲者有道》微综艺上线，可谓恰逢其时。而视频发布前，以剪辑李诞吐槽片段作为钩子视频，打造娱乐话题，成功引起粉丝的第一波关注。后续话题海报陆续上线，受众的关注也在进一步发酵。

2、首期发布即引爆，抢占微博热搜，李诞X海尔智家联手揭秘“一天25小时”

首期节目上线后，抢占微博热搜，进一步扩大视频影响力。吸引更多路人围观讨论，成功引起了广大微博用户对海尔智家的关注。

3、实力种草+淘宝欢聚日同款商品上线，让受众同步解锁“闲者”生活

配合视频上线，海尔智家官方发布闲者王牌系列海报，种草视频中的同款场景，同时，淘宝欢聚日活动中，海尔官方旗舰店“王牌闲者”同款系列上线，通过链接引流，让受众不仅能看的过瘾，更能同步购买同款商品，开启自己的“闲者”生活，引发粉丝热烈追捧。

4、抖音上线微综艺，聚合KOL发起挑战“最强闲者”，吸引粉丝，构筑完整营销闭环

抖音平台视频同步上线，并聚合KOL发布各自“闲者”生活秘籍，吸引广大网友参与互动。在挑战视频中，植入海尔智家APP链接，形成粉丝聚集沉淀，构建了一个完整的营销闭环。

始终关注用户体验，营销不断创新，海尔智家未来可期

对于现代家庭生活方式的探索，海尔智家从未停下脚步。从春节《新治家之道》广告大片对“独身主义”、“双城生活”、“双职家庭”、“两扇门一碗汤”四类家庭智慧生活方式的解读，到当下李诞微综艺现场解读“闲者有道”，一系列营销创新操作，让“新治家之道”这个IP形象日渐丰满，也让年轻消费者对海尔智家的生活场景有了更加深入的了解。

点击重温春节大片

当然，优质的使用体验始终是品牌的核心竞争力。已经具备了相当程度的研发实力的海尔智家，始终注重用户体验，第一时间了解并满足用户的需求，不断为用户提供更好的生活场景解决方案。更在此次李诞微综艺项目中，找到了与年轻群体沟通的方法，破圈沉淀内容，为其品牌的宣传和营销举措提供了坚实基础。

5G时代的到来，面对瞬息万变的商业形式，未来可预期的消费升级，所带来的家电变革以及行业洗牌是在所难免的。相形之下，内外兼修的海尔智家，无疑再度站在了起跑线的最前端。

海尔智家新治家之道，期待更多。