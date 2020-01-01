携带大量新春福利，平安五宝超萌来袭

故宫IP、敦煌IP、迪士尼IP、王者荣耀IP……近年来，各种品牌IP合作层出不穷，让人眼花缭乱。IP怎么玩才能玩出新意，玩出不同？与其蹭IP热度，不如制造一个热点。平安信用卡选择自造专属IP来吸引更多关注。

2020新春之际，平安信用卡推出“平安刷新季 五宝迎新年”活动，精心打造了平安“五宝”IP，开启新年送福模式。

五宝天团集结出道 新春福利高萌输出

吃喝玩购支出多，每逢春节倍花钱。

平安超壕五宝天团新春集结出道，拯救你的钱包。

他们旋转、跳跃、发福利不停歇，明明可以拼颜值，偏偏还要拼福利。

就问你被这五个萌力十足的IP形象圈粉了没？！

CG动画大电影上映 宝藏星球藏不住了

一部真人+CG的动画大电影《五宝迎新年》霸屏上映，由平安五宝倾情出演，它们活泼又聪明，它们调皮又灵敏，它们从平安星来到地球，只为向人类发放五大“金”喜，引发刷卡狂欢。

新春佳节，平安星球变身大型壕礼制造现场，只为向地球发起福利进攻。

平安绑福小宝：

绑卡积分专员，身怀冻结时间技能，路见移动支付，不绑卡返积分绝不罢休。

平安加油小宝：

加油折扣大使，街头飙车飘移，88折加油拯救飞船燃油告急，继续送福之旅。

平安返利小宝：

境外消费返现官，跟随出境航班，沿路制造10%返现惊喜

平安锦鲤小宝：

壕礼特派员，骑着锦鲤的富二代，不定时出没商圈，花式召唤福利，为新年消费加满惊喜buff。

平安招财小宝：

红包魔法师，下凡的萌财神，一言不合就广发188红包，遍洒人间。

这支CG动画大片通过“五宝送福”的故事，将业务点巧妙地植入进情节之中，不再冷冰冰地输出业务，而是以软萌的五宝戳中观众萌点，让人在轻松的观看体验中接收到信息。

线上+线下联动 持续深化优质IP

除了线上精准投放，造足声势以外，平安信用卡还线下还开发了众多“五宝”IP衍生品。

覆盖全国31城，与近22000家商超展开合作，配合“五宝盲盒”、“红包墙”、“五宝周边”、“绑卡满减活动”等形式，触达更多人群，增加活动影响力。

另外，在广州、深圳、上海，还分别联合CGV影城、KFC、全家打造了三家线下限时快闪店，以“探店”视频形式反哺线上，激发消费者参与活动的热情。

平安信用卡X CGV影院 绑福大戏院





平安信用卡X 全家FamilyMart 绑福尊享店





平安信用卡X KFC 绑福惊喜店





借助春节的消费热潮，平安信用卡“五宝迎新年”活动，将“刷卡就刷平安信用卡”的认知植入进消费者心智，同时消费者对萌趣可爱的“平安五宝”的喜爱也移情到品牌上，使品牌形象得到进一步的提升。