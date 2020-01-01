阿里巴巴动物园的新MV，太上头了！

清明假期结束的第一天，阿里动物园的伙伴们就燥起来了。

阿里巴巴旗下29只IP动物大集结，一起自编自导自演了一支魔性MV《打开春天》。无论是视觉特效、歌词还是曲风，都特别“不正经”。人间四月，春暖花开，这群小动物“成精”啦！

一、 《打开春天》有哪些亮点？





《打开春天》是阿里巴巴首次为旗下29个IP动物编排的一支音乐MV。歌曲改编自阿牛的《桃花朵朵开》，由虾米音乐改编出品。阿里巴巴动物园全员出动，在大地升温、人间回暖的4月，用极具网感的视频吸引你的注意力，看完不得不叹服阿里巴巴真敢玩。

1、低清复古画面，五毛特效加持

不同于一般的视频广告，阿里巴巴这次一改高大上的画风，大玩魔性复古。

这90年代卡拉OK的片头，这KTV电视上的字幕滚动，这挤爆屏幕的方阵排列，这高饱和度高对比度的辣眼配色让小朋友瞬间产生了很多问号。

说这MV没有设计感吧，其实里面确实有3D造型、动画特效、赛博朋克元素、Vintage风格等设计技巧，细看之下甚至还有些日本电视广告中的浮夸和逗趣。但这些元素组合起来，效果竟然是如此炸裂啊！

2、官方自带弹幕，鬼畜最为致命

为这支视频画龙点睛的，就是画面中常常飘出的“弹幕”。

自从钉钉“b站化”之后，阿里巴巴动物园学习到了其中的精髓，即弹幕和鬼畜。这次，阿里巴巴动物园全体成员也放下偶像包袱，官方自带弹幕和鬼畜，真真有内味了。

互联网时代的互联网公司，对网感的把控更加敏锐。阿里巴巴官方下场玩梗，其实就是拥抱当下年轻化的潮流和态势。基于钉钉、支付宝的开路，阿里巴巴动物园也摸透了网友的接受度，这支“全员疯狂”的视频也并不会显得格外突兀了。

当然，阿里巴巴在b站同时投放了这支视频，更在标题上加了“全明星”或“鬼畜”字眼，可谓是对b站的鬼畜路数了如指掌。

3、歌词文案不正经，细品也不简单

原以为这是一首不正经的歌，没想到细品之下，它的歌词还别有深意。我们最熟悉的淘宝花花万物、天猫理想生活、盒马生鲜、天猫国际、菜鸟裹裹各自出镜，还介绍了银泰、书旗等新伙伴。

歌词文案把属性和定位融合网络流行语，听起来毫不枯燥。





“全员：我 在这儿等着春回来

等着春回来 好事全安排

我 在这儿等着春回来

等着春回来 把春天打开 淘宝：花花的万物赛宝贝 春光不浪费

天猫：天猫天猫有理想 一直下单一直爽

全员：啊哟啊哟，waiting for you

Rap：逛吃逛吃盒马青团绿

饿了么不让孤单瘦下去

蹭蹭天猫国际的欧气

盘盘天猫超市的便利

银泰购物狂欢 C位留给你

奥利给UC的吃瓜实力

瑞思拜书旗超A的文笔

谁敢Diss菜鸟包裹连击

You say Spring is coming Rap：啊哟啊哟歌单听的上头

刷剧好嗨哟

啊哟啊哟玩出旅行自由

抱好物真6

啊哟啊哟进影院补元气

逛展超人气

啊哟啊哟薅小聚分百亿

吸吸彩虹屁 全员：我 在这儿等着春回来

等着春回来 好事全安排

我 在这儿等着春回来

等着春回来 把春天打开”

为什么阿里巴巴在这个时间点推出了《打开春天》这支视频？

首先，在疫情好转、武汉重启的关头，全国人民的抗疫行动取得了阶段性的成果，在步入下一阶段之时，需要一支视频来为全国人民加油打气，这是阿里巴巴集团的担当；

更重要的是，《打开春天》是阿里巴巴营销新策略的其中一环，目的是进一步打响“春天的战役”，即张勇在4月7日推出的帮扶中小企业的“春雷计划”。该计划利用数字化科技和战略，联动阿里巴巴旗下淘宝、天猫、支付宝等若干平台，帮助中小企业渡过疫情难关，开拓新市场。

二、 阿里巴巴动物园是什么？





在《打开春天》里魔性狂舞的几位小动物，是阿里巴巴动物园之中的成员之一。

目前，阿里巴巴动物园已经聚集了29位成员，包括天猫、阿里云、平头哥、菜鸟网络、阿里健康、大麦网、钉钉、高德地图、聚划算、淘票票、幸运猩球、蚂蚁金服、友盟全域数据、优酷、虾米音乐、闲鱼、阿里妈妈、饿了么、UC、盒马、飞猪、银泰商业、阿里云、九游APP等，它们都是阿里系产品的IP化身。















图谱外还有两位伙伴：考拉海购——考拉和橙狮体育——橙小狮。

三、 爱组团的阿里巴巴动物园，有哪些有趣的IP营销？





人多力量大，阿里巴巴动物园出道后的营销通告量正在逐步上升。IP组团营销既能加倍声量，同样有助于全方位塑造阿里经济体的品牌形象。





1、国潮跨界

近日，阿里巴巴动物园家族与天猫国潮行动进行跨界营销，康师傅、荣耀手机、晚安家居、清风等国货品牌纷纷加入，推出阿里巴巴动物园联名定制版产品。

2、招聘者联盟

春招时节，阿里巴巴开启2020实习生招聘，同时也是为阿里巴巴动物园召集“饲养员”。 天猫、淘宝、阿里云、钉钉、盒马、菜鸟、优酷、高德等IP伙伴组团成为“招聘者联盟”，为阿里招聘首次淘宝直播造势。

3、借势海报

在节日、热点或阿里巴巴集团大事宣告的节点，阿里巴巴动物园都会全员出动制作借势海报，从海报中也可以发现，出镜的成员也是一次比一次多啦。

天猫双11全球狂欢节

阿里巴巴香港上市

2020春节快乐

依靠互联网媒体助力，阿里巴巴将传统的品牌“吉祥物”升级为一个个鲜活而独立的IP动物，更让它们归于阿里巴巴动物园这个大家庭之中。动物园中的伙伴们，通过人格化的形象和鲜明的性格，高效快速地触达消费者，获取消费者的认知和喜爱。这些动物形象的深入人心，是连接品牌和消费者的新型通路，也是助力品牌营销传播和未来发展的无形资产和不竭动力。