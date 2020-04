阿里巴巴动物园的新MV，太上头了！

清明假期结束的第一天,阿里动物园的伙伴们就燥起来了。

阿里巴巴旗下29只IP动物大集结,一起自编自导自演了一支魔性MV《打开春天》。无论是视觉特效、歌词还是曲风,都特别“不正经”。人间四月,春暖花开,这群小动物“成精”啦!

一、 《打开春天》有哪些亮点?

《打开春天》是阿里巴巴首次为旗下29个IP动物编排的一支音乐MV。歌曲改编自阿牛的《桃花朵朵开》,由虾米音乐改编出品。阿里巴巴动物园全员出动,在大地升温、人间回暖的4月,用极具网感的视频吸引你的注意力,看完不得不叹服阿里巴巴真敢玩。

1、低清复古画面,五毛特效加持

不同于一般的视频广告,阿里巴巴这次一改高大上的画风,大玩魔性复古。

这90年代卡拉OK的片头,这KTV电视上的字幕滚动,这挤爆屏幕的方阵排列,这高饱和度高对比度的辣眼配色让小朋友瞬间产生了很多问号。

说这MV没有设计感吧,其实里面确实有3D造型、动画特效、赛博朋克元素、Vintage风格等设计技巧,细看之下甚至还有些日本电视广告中的浮夸和逗趣。但这些元素组合起来,效果竟然是如此炸裂啊!

2、官方自带弹幕,鬼畜最为致命

为这支视频画龙点睛的,就是画面中常常飘出的“弹幕”。

自从钉钉“b站化”之后,阿里巴巴动物园学习到了其中的精髓,即弹幕和鬼畜。这次,阿里巴巴动物园全体成员也放下偶像包袱,官方自带弹幕和鬼畜,真真有内味了。

互联网时代的互联网公司,对网感的把控更加敏锐。阿里巴巴官方下场玩梗,其实就是拥抱当下年轻化的潮流和态势。基于钉钉、支付宝的开路,阿里巴巴动物园也摸透了网友的接受度,这支“全员疯狂”的视频也并不会显得格外突兀了。

当然,阿里巴巴在b站同时投放了这支视频,更在标题上加了“全明星”或“鬼畜”字眼,可谓是对b站的鬼畜路数了如指掌。

3、歌词文案不正经,细品也不简单

原以为这是一首不正经的歌,没想到细品之下,它的歌词还别有深意。我们最熟悉的淘宝花花万物、天猫理想生活、盒马生鲜、天猫国际、菜鸟裹裹各自出镜,还介绍了银泰、书旗等新伙伴。

歌词文案把属性和定位融合网络流行语,听起来毫不枯燥。

“全员:我 在这儿等着春回来

等着春回来 好事全安排

我 在这儿等着春回来

等着春回来 把春天打开

淘宝:花花的万物赛宝贝 春光不浪费

天猫:天猫天猫有理想 一直下单一直爽

全员:啊哟啊哟,waiting for you

Rap:逛吃逛吃盒马青团绿

饿了么不让孤单瘦下去

蹭蹭天猫国际的欧气

盘盘天猫超市的便利

银泰购物狂欢 C位留给你

奥利给UC的吃瓜实力

瑞思拜书旗超A的文笔

谁敢Diss菜鸟包裹连击

You say Spring is coming

Rap:啊哟啊哟歌单听的上头

刷剧好嗨哟

啊哟啊哟玩出旅行自由

抱好物真6

啊哟啊哟进影院补元气

逛展超人气

啊哟啊哟薅小聚分百亿

吸吸彩虹屁

全员:我 在这儿等着春回来

等着春回来 好事全安排

我 在这儿等着春回来

等着春回来 把春天打开”