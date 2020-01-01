为了防止交叉感染，我们打造了一支公益MV《公筷之歌》

4月8日，武汉解封，筑起了中国抗疫阶段胜利的又一个里程碑。在我们沉浸在这份胜利的喜悦与重归自由的渴望之时，却没发现，2020年已经过去了四分之一了…

啥？我在家憋了1/4年了？？？

确实，时间太快了，快得让人好像忘了新冠刚爆发时候的恐慌…但现处后疫情时代的我们，激动迫切的想要重寻自由的同时，更不能忘记对健康的守护。毕竟这场大疫，给我们上了一节最重要的课——传染对人类，是毁灭性的，从生活细节预防，是必要性的。

我们再度与北京疾控中心协作，针对后疫情时代，大家因“解封”、“复工复产”逐渐卸下心理防备的这一节点，安利一个我们生活中忽略的要点——就像此次疫情的主要传染途径便是飞沫传染，我们要加强病从口入的认识，特别是在多人聚餐的时候，防止交叉感染，就餐请用公筷。

众所周知，现在聚餐吃饭大部分都是每个人一双筷子，混筷夹菜吃饭。为什么大家不用公筷或者不习惯用公筷呢？拿到这个课题后，我们便搜索调研大家对于公筷的现有认知（其中居然还有不知道公筷是什么的…），占比最高的便是：“饭桌是一个拉近感情的地方，用公筷显得太客套见外”。

如何能用不严肃教育的方式，来扭转大家对公筷的这个误解呢？

与其冰冷的教育，不如有趣的自白。所以，我们为公筷倾心打造了一首MV《公筷之歌》，将公筷拟人化，以通俗易懂的原创歌词+朗朗上口的原创音乐，让“公筷歌手“唱出自己，让传播更亲和有趣，让大众以娱乐的方式受到健康的普及，告诉大家：为防止交叉感染而使用公筷，不仅是关爱自己，更是一种关爱他人健康的行为，也就是说，使用公筷，不仅不是见外疏远，反而是一种传递情谊，拉近关系的表现。

《公筷之歌》

而在接下来的平面设计中，我们便遇到了更大的挑战：不像MV可以详细的解读，一张静止的平面，如何表现复杂的逻辑关系呢？

如上所述，使用公筷其实是一种尊重健康，表达善意，拉近情感的行为，那我们便用塑造情感链接方式，将原本的吃饭的人物，食物，筷子间复杂的关系，通过创意浓缩在一起：海报中，将食材和人物巧妙合一，公筷则是两人和谐友爱的情感纽带。

01

餐厅版海报

无论同事、朋友、客户，聚餐使用公筷，是为每个人的健康着想，更能加深彼此情谊，拉近关系。





02

社区版海报

虽然是自家人，但更应该注意呵护亲人的健康，对家人的爱和关心，才是最大的幸福。

而另一平面中，更是让公筷直接成为，架起两人情感的桥梁。

无论小病大疫，古语有云：病从口入。让我们从就餐习惯开始，生活细节做起，点滴健康关注，会让我们都有更好的明天。

2020阴霾之后，阳光定会耀眼。