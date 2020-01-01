优衣库裤装：迈出各自精彩

裤装是成年人的一道难题。上装100个赞，却一裤毁所有？

说起来要求也不高，也就是 —— 要时尚百搭，要拯救整个衣柜，要好打理不起皱、要修饰腿型，显高显瘦长腿杀，还要加持气场……

一、生活穿衣难题，优衣库总能回答你

优衣库裤装系列：6大系列、6大风格、6大版型。

显瘦牛仔裤、多彩紧身裤、弹力聪明裤、潮流束脚裤、无褶长裤、舒适休闲裤。不管什么腿型，什么场合，什么心机。总有一条理想裤，恰好满足你。

所谓人性化设计，你不必开口，它已提前为你量身定制。我们从多组真实用户的需求入手，演绎优衣库6大裤装系列，不仅解决裤装难题，更找回它们在生活中的重要角色。优衣库6大裤装系列，迈出各自精彩。

二、进一步，融入最多样化的生活形态



忙碌早高峰，超市闲逛，城市周末……穿对裤子，就能迈出不一样的精彩步伐。

1、忙碌早高峰

也能迈出各自精彩？

穿上弹力聪明裤，利落剪裁，穿出好身形。

卡点上班也要狂拽酷炫，职场新人也能乘风破浪，程序员无缘时尚圈？我来正名！

996也要精致有型，优雅气质迈出来！

2、超市闲逛

也能走出大片范？

闲逛超市的标准Look是？优衣库显瘦牛仔裤系列，腿型一键优化。

买个青菜也能走出T台范，奶拽动感wave哪里都是舞台！

3、周末广场

也能走路自带BGM？

穿上自在束脚裤，大爷的溜街OOTD我给100分！穿上潮流束脚裤，摆摊后浪你最型！

优衣库束脚裤系列，可潮可甜可飒可优雅……各种气质轻松拿捏，穿出不一样的烟火！

三、传播扩散延伸到下沉场景，迈出万种精彩

从0到1，从1到99，生活形态延伸到哪里，优衣库裤装的精彩就延伸到哪里。多圈层红人演绎，任选优衣库6大裤装，迈出生活精彩。

面试拿到500强OFFER，弹力聪明裤，新人自信迈出来。路遇暗恋男神，修身牛仔，优雅性感迈出来。

小区遛狗，工装束脚裤，休闲自在迈出来。准点下班，无褶裤，喜大普奔迈出来。

送孩子开学，宽松牛仔，自由放飞迈出来。闺蜜下午茶，复古牛仔，法式格调迈出来……