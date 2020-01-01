王者荣耀 x 上官婉儿约你一起diy爱情

「王者荣耀 x 越剧 文化跨界」合作背景

在这次的《王者荣耀》x越剧的项目中，我们把上官婉儿的梁山伯皮肤打造成「虚拟越剧演员上官婉儿」。通过视觉和互动体验，让女英雄上官婉儿打破时空次元的限制，从“幕后”来到“台前”，在师父茅威涛的引导下，作为首个虚拟越剧演员登台亮相。同时每个玩家都可以参与到这场表演中，导演这样一场特别多“变”的《梁祝》。

上官婉儿的人物设定与越剧女小生非常相像，越剧里大多是由女演员来扮演男性角色。在王者荣耀的游戏中婉儿这个角色本身帅气灵动、飘逸潇洒，同时也是峡谷里唯一的裤装女英雄，二者在属性非常契合。

什么是越剧

“小年轻”

大家肯定都觉得传统艺术越剧特别的历史悠久，但其实它是是一个传统文化里的“小年轻”，只有一百多年的历史。并且越剧的题材不仅有传统时代剧种，还有很多的流行剧（比如《甄嬛传》、《步步惊心》）与儿童剧幕，它一点也不保守并且非常能追热点这样的创新精神使得越剧从一个地方文化转变成流行剧种。

“女小生”

越剧中另一个大特点就是“女小生”，女演员扮演小生。这也是越剧随着时代的发展创新出它独有的特色。

“嵊州话”

越剧的舞台语言是嵊州方言，也因为嵊州话的发音让越剧听着优美动人。嵊州话这个语种作为戏剧语言与唱腔，是越剧区分于其他昆曲、沪剧、黄梅戏的基础。

“通俗易懂”

在题材上主要以才子佳人的爱情故事见长，时代局限性较少，所以它营造出的氛围总是浪漫，富有意境与诗意。

越剧的困境

理解门槛高

传统剧种以方言和文言为主要表达方式, 不利于传播。对非浙江方言用户来说,没有字幕听不懂内容，而导致错过体验越剧美丽的意境。

刻板印象人们对越剧有传统老旧的刻板印象的误解，他们来源于三个方面：题材恒久不变、服装造型老旧、舞台技术落后。

创意来源

越剧现今面临的最大的问题是因为戏剧本身能承载的观影量有限，一场最多也只能容纳千人左右，而在这这样一个依赖互联网为主流的信息爆炸的时代，越剧的存在显得有一些“脱节”，它缺乏观众，也缺乏关注。但越剧每一场表演都是独一无二的，在现场与观众在那个空间里的互动是一种难以取代的身体体验。

在嵊州，越剧是一种生活方式。人们学剧，唱剧，听剧，也把剧里的故事带入到生活里。越剧最早帮助人们去通过越剧里的故事了解生活，构建道德与价值观。我想把越剧的生活也“翻译”出来，把这样的生活的趣味放大，展示给更多的人看。

所以我们想把那固定的舞台，从线下，搬到手机上，但它不是一尘不变的，而是可以根据每一个“观众”对内容的理解，产生出新的独特的体验。

创意策略

为了让越剧演员上官婉儿的身份更加立体，我们与品牌团队一起设置了四个步骤：

视觉呈现

挑战：如何拉开越剧与其他剧种的差异性

越剧和京剧及其他的剧种有什么区别呢？ 设计上怎么最大化的把越剧的特点展现出来？

我们发现：

1、越剧的服装具有淡雅、清丽、秀美的特色，不会过度的艳丽。京剧服饰会更为隆重、华丽、用色也更加的浓厚。

设计颜色时提取：从服饰、舞台中提取出越剧代表性的颜色「淡蓝色、淡绿色 」比较清新淡雅的颜色。

2、越剧的妆容 越剧妆容比较淡、五官更为自然，更贴近生活。京剧妆容更为立体。

3、越剧的图案 越剧的图案更多来源于民间生活有很多自然元素，京剧图案更多是源自宫廷纹样。纹样取材：我们提炼出越剧图案竹子、荷花、云纹等。

4、舞台 ：强调构成感，强调意境的体现。

互动创意

趁着这次合作的机会，从0开始我们“跟随”着女演员上官婉儿来到了浙江嵊州越剧艺校学习越剧。

“四功五法”是戏曲演员的基本修养。“四功”指唱、念(白)、做(表演)、打(武打)四种表演功夫。“五法”是指手(手势)、眼(眼神)、身(身段)、步(台步)、法(以上规则的总称)。

精、气、神

练功：婉儿要学会在舞台上从女性去扮演小生，所以她的动作姿态都需要像男性，站姿坐姿都有专门的讲究。练功帮助她洗去身上女性的特质，能够更加真实的扮演男性角色。

（打开声音体验更佳）

练嗓子：除了需要发音准、节拍稳、嗓音甜美以外，能够更好的帮助婉儿表演出剧目词曲中的内容。

练眼神：让玩儿不仅有优美的动作姿态，眼睛也需要能够传达出戏和情感。

在h5中我们把这些复杂辛苦但也非常有趣的训练过程浓缩成了几个小的段落。我们让婉儿也加入了这些小演员们一天的学习里。跟随他们一起练功，练嗓子，练眼神。

在h5中最精彩的部分是最后婉儿登台表演的段落。

我们邀请到《梁祝》的经典版本两位演员茅威涛老师和章益清老师。虚拟演员上官婉儿“饰演”的梁山伯其实是由茅威涛老师演的。

随着每一个参与的“导演”不同的选择，会引领出梁祝中不同的结局。呈现出1875场不一样的《梁祝》片段。

《梁祝-十八相送》段落

《梁祝-配鸳鸯》段落

《梁祝-草桥结拜》段落

视觉设计

越剧的舞台讲究的是浪漫与意境。它的舞台是非常的创新的，所以我们也想打破常规，让舞台能够呈现出它独特的意境之美。

用户通过自己的选择，可以观赏到不同的《梁祝》段落。为了还原出《梁祝》独有的意境，我们挑选出越剧最有代表性的几个色调：翠绿、粉色、天蓝、白色、湖蓝。

ui设计

为了让手机屏幕的质感更有剧场的视觉效果，我们把ui都变成像道具一样，强化光与影的感觉。美术风格，我们参考了剪纸的质感，让画面看着更加的素雅与立体。

我们想说

项目上线至今总曝光15亿，卷入了1.32亿用户参与活动，互动h5的PV超过7132万，UV超过5082万。提高了89%用户对王者荣耀的好感度，68%的用户对越剧产生了兴趣。朋友圈广告点击率数据优秀，比平时增长了600%。在这些用户中，很多人在这之前从未观看过越剧或者不了解它，通过上官婉儿这一场表演，让他们开始对越剧产生了兴趣。从线上的游戏里去到线下的剧场里。

越剧背后代表的是一种生活方式，它用方言、音乐、表演、舞台等这样充满了轻松愉悦的态度让我们从中能够感受生活里的美、细腻、温柔。帮助我们从这样高节奏的生活中抽离出来。从平凡的生活找到诗意与意境。

希望通过这次的项目，让大家对越剧有一个新的认识。