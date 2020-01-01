23件单品,1.1亿销售额,4800万浏览量,罗永浩直播首秀…

今晚8点，罗永浩抖音直播首秀开场。这场直播持续了三个多小时，共介绍了23件单品，以3C类、食品类、日用类为主，截至直播尾声，累积观看人数4800万，销售量超83万，销售总额达1.1亿元，单场音浪收入超350万。

罗永浩还透露以后每隔一到三周都会举行直播，直至达到日播。

具体品类如下：

食品类（共7种）：

安慕希酸奶、钟薛高雪糕、洽洽坚果、奈雪的茶罗永浩特制心意卡、信良记小龙虾、金龙鱼调和油、每日黑巧巧克力

3C数码（共8种）：

小米10、小米10pro、米家充气宝、石头扫地机器人、极米H3投影仪、搜狗AI智能录音笔、联想thinkplus口红电源、飞利浦智能锁

日用（共8种）：

小米电动牙刷、小米自动洗手机套装、小米中性笔、网易严选多功能转椅、吉列剃须刀、宝洁碧浪洗衣凝珠、欧莱雅男士洗面套装、易来智能台灯

除了带货数据亮眼之外，直播间还有诸多看点：

一、多位品牌CEO亮相直播间

小米集团中国区总裁卢伟冰、 搜狗CEO王小川 、极米CEO悉数亮相，各位大佬在介绍自己产品之余，还慷慨送上大额红包（我一分都没抢到！）

二、快手散打哥现身打赏

快手第一位粉丝破5000万的热门主播，散打哥现身直播间，打赏礼物（捧场or取经），随后罗永浩表示并不认识散打哥。

三、尴尬瞬间——口误

在介绍极米投影仪的过程中，罗永浩口误将其叫做“坚果投影仪”。在经工作人员指出口误之后，罗永浩表示要对极米道歉，“说成了别的品牌。”随后，罗永浩短暂离开直播间，称要“压压惊”。并表示将在下一次直播时发10万红包致歉。

（你以为亮点是口误么，不！亮点自寻！！）

四、全场最佳——人工PPT

五、老罗最后带货总结：就TM卖！

更多看点，咱们评论区见！