微信联合12家品牌送上圣诞礼物，请你「搜」下

原标题：微信搜一搜，圣诞礼物，请你「搜」下

这是一个跨时许久的案例整理回顾，有点意思第一次尝试小程序为主的项目，经过了一段时间的整理归纳，终于可以呈现给大家。

2019年圣诞节，微信搜一搜联合12家品牌给大家圣诞礼物，以此传递「你喜欢的品牌，用微信就能搜」。拉动用户在微信搜一搜内进行搜索，提升微信搜一搜品牌专区的价值认知。

为此有点意思为微信搜一搜呈现了一套精彩的视觉物料，传递主题圣诞礼物，请你「搜」下。

一、H5 launch ，引流品牌专区

微信官方版H5，引导用户来到12家品牌聚合页，根据礼物跳转各品牌专区。

配套上线12家品牌橱窗H5，引导用户直达12家品牌专区。

DJI大疆创新 / FENDI



fresh / 徕卡相机

花点时间 / OPPO

FILA / 周大福

必胜客 / 全棉时代



马蜂窝 / 李宁



二、24日12点，限时许愿24小时

预约期-在活动小程序中预约品牌和礼物。





许愿期-在活动小程序中选择想要的品牌和礼物

派奖期-中奖的用户会在微信中收到惊喜通知

没有中奖的朋友，我们也准备了圣诞老人的贴心彩蛋





彩蛋就是生成一张与圣诞老人的合照

活动虽然跨时仅5天，但作为微信搜一搜第一次对外传播，本次活动一经上线，预约礼物的用户从四面八方涌来。公布中奖后，很多用户第一时间在社媒渠道或大号后台报喜并感谢「微信搜一搜」，为品牌带来了不少口碑自传播，这让整个项目团队倍感喜悦～

虽然整个公司无一人中奖，但在这个圣诞节，和微信搜一搜一起以这样的方式给大家送去惊喜和礼物，确实是一次有点意思的圣诞体验～