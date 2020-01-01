喜临门暖心短片：团圆之时，睡得踏实

《团圆觉，最踏实》

“睡个踏实觉”是千百年来中国人朴素而独有的愿景。

娶到知心爱人了，终于能睡个踏实觉 找到理想工作了，终于能睡个踏实觉 孩子考上大学了，终于能睡个踏实觉 爸妈身体健康了，终于能睡个踏实觉 看着儿女成家了，终于能睡个踏实觉 …………

可见心踏实了，睡得才踏实。那么，中国人的心，在什么时候最踏实？

在这个新年，35年国民床垫大品牌喜临门携手蓝色光标数字营销机构，通过一支暖心短片，给出了普世而又独属于品牌的答案——中国家，在团圆之时睡得最踏实。

即便是游子在外成家立业，到了春节也定是要回家团聚的，这便是“家”对于中国人的意义。

片中以新婚夫妇第一次回家团圆为背景，展现两个家庭相聚之前的分外忐忑，以及忐忑之下为家人带来一份安稳的“依靠”，在一个意想不到的情况下，两张床垫的狭路相逢，带来两个女人的新年第一面，在此时，分屏变同屏，小家入大家，一切让人睡不踏实的，在亲情的接纳和团聚的喜悦面前，都一一消散，团圆，让全家人，睡了最踏实的一觉。

这也是一直是千百年来中国人朴素而独有的愿景，睡个踏实觉。

本片聚焦的，是当下中国最普遍的春节回家场景：在新年来临之际，新生的小家庭回到原生的大家庭。

片中展现的，也是地域差异、婆媳关系等春节期间常见的话题元素。

但却正是在看似老生常谈的话题中，通过巧妙的镜头语言和让人会心一笑的快节奏情节里，推陈出新。

喜临门让阖家欢乐与品牌喜文化相结合，传达了对于中国年的美好祝愿，增强了喜临门品牌更懂国人、更加温暖的品牌感受，收获口碑的同时，更将春节送礼场景与喜临门床垫产品进行了强绑定，在消费者心中烙下“回家就是喜临门”的记忆，用最温暖的声音告诉消费者：喜团圆 踏实年。