疫情之下的暗黑版童话：妈妈，小红帽她进 ICU 了

新冠病毒严重影响下的世界,仍有不少人不顾政府警示,一心想要出门放飞自我。

响应世界卫生组织(World Health Organization)的号召,进一步强化公众「不出门、少出门」的社会意识,来自土耳其伊斯坦布尔的创意代理商 Creasoup,最近发布了主题为《Covid19 Tales (新冠病毒童话故事)》的系列宣传物料,含视频和海报。

以大家耳熟能详的童话故事为创意背景,包括《小红帽》、《爱丽丝梦游仙境》、《长发姑娘》等为剧本原型,该系列宣传片将主角们放置在新冠病毒笼罩的当下:因为没有好好待在家,他们纷纷「中招」并躺进了医院病房。

1、小红帽篇

按照童话故事里的剧本走向,小红帽出门给住在森林里的外婆送食物。疫情笼罩的当下,出门当然不是个好选择:小红帽不幸「中招」,趟进了医院。

Covid19 Tales

在同主题海报里,小红帽戴着呼吸机,躺在病床上,病床边放着她给外婆的送餐篮子。

海报文案 Once upon a time,

Little Red Riding Hood went out to bring food to her grandmother and she couldn’t live happily ever after.

Stay home, change the ending. #Covid19Tales 很久很久以前,

小红帽出门给外婆送食物,从此以后她便不能开开心心的了。

待在家里,改变故事结局。#新冠疫情童话

2、爱丽丝篇

按照童话故事里的剧本走向,爱丽丝遇见了一只白兔并追赶着他出了门。疫情笼罩的当下,出门当然不是个好选择:爱丽丝不幸「中招」,趟进了医院。

Covid19 Tales

在同主题海报里,爱丽丝戴着呼吸机,躺在病床上。那只白兔也站在病床边。

海报文案 Once upon a time,

Alice saw a little white rabbit and followed him and she couldn’t live happily ever after.

Stay home, change the ending. #Covid19Tales 很久很久以前,

爱丽丝看见一只白兔便追赶着它,从此以后她便不能开开心心的了。

待在家里,改变故事结局。#新冠疫情童话

3、长发姑娘篇

按照童话故事里的剧本走向,长发姑娘(Rapunzel)垂下长发,王子便将进入她所在的高塔里。疫情笼罩的当下,出门当然不是个好选择:王子不幸「中招」,趟进了医院。

在同主题海报里,王子戴着呼吸机,躺在病床上。长发姑娘的金黄色头发也出现在病床的一角。

海报文案 Once upon a time,

Rapunzel threw her golden hair out the window and she couldn’t live happliy ever after.

Stay home, change the ending. #Covid19Tales 很久很久以前,

长发姑娘将她金黄色的头发垂下窗户外,从此以后她便不能开开心心的了。

待在家里,改变故事结局。#新冠疫情童话

Credits

Advertising Agency: Creasoup, Istanbul, Turkey

Creative Director: Erhan Çırak

IIIustrator: Ethem Onur Bilgiç

Sound Designer: Ömer Arısoy

Voice-over: Aslı İnandık