奥特英雄大战宝可梦，优衣库一大波回忆杀来袭！

怪兽们突然出现在优衣库店铺前，迪迦、赛文、赛罗纷纷赶来，一场大战，一触即发！

为了宣传新上市的奥特英雄系列、宝可梦系列、新世纪福音战士系列产品，优衣库推出了一支高燃打斗的短视频，复活童年奥特英雄打怪的经典画面，唤醒一波回忆杀。

奥特英雄系列

当配乐想起，迪迦变身！记忆中的英雄，又变成了一道光！

赛罗赛文上阵父子兵，操控头镖，合力帅出天际！

反派贝利亚手持终极战斗仪，称霸银河帝国的时候终于到了！

宝可梦系列

如果皮卡丘穿越到3020年，看到千年后自己的结晶雕像，会是怎样的场面？Daniel Arsham带来的“DA未来遗迹之宝可梦”系列揭秘。

以能够将人们带入超现实空间的艺术理念而备受瞩目。“我在创作时，首先会从素描开始，虽然雕刻的时候也是同样从画草图开始，然后再做3D立体图形，但是原稿一般不会向外公开。本次我们决定将平时只在团队内部公开的私人原稿使用在这次T恤的设计上。 ”

十万伏特的可爱暴击，心都要被萌化了！

睡过去的话，胖丁可能会在你脸上画画哦。

战斗力爆表的超梦，谁不想收服呢？去吧，皮卡丘，就决定是你了！

一大波宝可梦正向你靠近，请准备好手中的精灵球。

新世纪福音战士系列

师徒降临地球，NERV开启人类补完计划。这场对战，优衣库UT继续引你走进——

使徒降临地球，初号、零号、二号机请迅速集合！

警报！警报！有使徒来袭，各位EVA驾驶员请进入备战状态！