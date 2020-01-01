支晨这支服装广告，模特都是拼出来的

包豪斯女孩

受疫情影响，服装品牌拍广告没法用模特怎么办？周祎蕾导演为服装品牌 ZI II CI IEN 支晨拍了一支没有模特的广告。

ZI II CI IEN 支晨这一季服装设计的灵感来源于一本书：Bauhaus Madels（包豪斯女孩），这本书记录了一些新型当代女性，她们受过教育、独立且拥有无限创意。就像一百多年前这群酷女孩一样，ZI II CI IEN 希望未来呈现更多样化的针织，试图在针织服装中找到结构线条，使用丰富的色彩和清晰简洁的图形来形成品牌的新设计语言。

这本书也成为了视频创作的素材之一。周祎蕾导演将书里有趣的女性形象进行二次创造，把衣服套在椅子上，将衣服的肌理作为素材，最后一起剪辑拼贴为一支创意独特的广告。

“包豪斯女孩”是一群什么样的女孩？短片开头用“音译词”诙谐地解读了”Bauhaus”。





ZI II CI IEN 这一季的灵感来源

女孩们做的食物

女孩们是怎么交朋友的？





女孩们是怎么改变世界的？







品牌也希望借此短片展现不再沉默的女性力量：“那些100年间在德国著名的包豪斯学院学习设计和艺术的女孩们，她们是一群很酷的女孩，她们有勇气突破社交束缚和束缚，创造新事物，有着不输男性的创造力和引以为傲的作品。女性的作品不只是厨房中的食物，还可以是在建筑、科学、艺术、文学、时装和电影等领域的建树。”