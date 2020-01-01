全联经济“健”美学：人人都是经济健美先生小姐

来源：全联经济美学主页
全联福利中心在2015年推出全联经济美学，透过人们对消费、省钱、经济的主张，传达具有美感的生活价值与态度。
2020年是第六年，全联经济美学进阶成全联经济“健”美学，鼓励并支持每一个人：只要吃对食物，随时随地动起来，维持健美体态不用花费昂贵预算，无论性别年龄身份位阶，人人都是经济健美先生小姐。
“全联经济健美学”请到最懂省与最懂练的经济健美先生小姐，示范如何用最经济的方式，自主练出好身材，一起花更少的钱让自己变更美。
左右侧弓箭步篇
用最经济的方式，
投资更好看的自己。
俄罗斯转体篇
爱是带你吃美食，
也是陪你计算蛋白质。
摆荡篇
所谓有型，不是花钱做造型，
是努力练好身型。
肱三头肌篇
我把自己雕塑成，
我收藏的第一件艺术品。
滚轮篇
来全联花个几块，
肌肉就能多好几块。
深蹲篇
肌肉男可能会背叛你，
肌肉不会。
弓步蹲划船篇
人生七十才开始，
但，不要七十才开始练。
而全联先生则是赌上代言人的尊严，踏上只许成功不许失败的健美之路。
经过一场秘密进行的8周健身挑战（健身成果记录在IG @pxmuscleman），也终于升级为2.0版全联经济健身先生。
伏地挺身篇
只有全联经济健美先生能超越全联先生。