全联经济“健”美学：人人都是经济健美先生小姐

来源：全联经济美学主页

全联福利中心在2015年推出全联经济美学，透过人们对消费、省钱、经济的主张，传达具有美感的生活价值与态度。

2020年是第六年，全联经济美学进阶成全联经济“健”美学，鼓励并支持每一个人：只要吃对食物，随时随地动起来，维持健美体态不用花费昂贵预算，无论性别年龄身份位阶，人人都是经济健美先生小姐。

“全联经济健美学”请到最懂省与最懂练的经济健美先生小姐，示范如何用最经济的方式，自主练出好身材，一起花更少的钱让自己变更美。

左右侧弓箭步篇

用最经济的方式，

投资更好看的自己。

俄罗斯转体篇

爱是带你吃美食，

也是陪你计算蛋白质。

摆荡篇

所谓有型，不是花钱做造型，

是努力练好身型。

肱三头肌篇

我把自己雕塑成，

我收藏的第一件艺术品。

滚轮篇

来全联花个几块，

肌肉就能多好几块。

深蹲篇

肌肉男可能会背叛你，

肌肉不会。

弓步蹲划船篇

人生七十才开始，

但，不要七十才开始练。

而全联先生则是赌上代言人的尊严，踏上只许成功不许失败的健美之路。

经过一场秘密进行的8周健身挑战（健身成果记录在IG @pxmuscleman），也终于升级为2.0版全联经济健身先生。

伏地挺身篇

只有全联经济健美先生能超越全联先生。