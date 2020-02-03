使无声化有声：Syn 为全新Fiat 500E 电动汽车创造…

Fiat 的全新 500E 电动汽车，为其标志性 Cinquecento 系列汽车揭开了新的篇章。它以意大利的方式——一种完全原创的、将实用与人性完美融合的车辆内置声音标识——诠释了什么是可持续发展的革新。为了给它注入生命力，Fiat与多次荣膺大奖的声音创意公司 Syn 携手，由 Syn 与 Red Rose Productions 与来自赫尔辛基的人声艺术家 Rudi Rok 远程密切合作，共同完成这项创举。

“音”与“乐”的力量超过任何语言，能够跨越文化的隔阂，传达可见的事物所不能传达的意味。这赋予了声音标识对于品牌形象的重要性。在此，Syn与其合作团队创造的声音，将与 Fiat 500E 永远联系在一起。它将人声之美与 Nino Rota 所创作的《Amarcord》中的经典旋律大胆结合，实现了创新性与有机性的结合。

考虑到要为这个空前的声音品牌注入温暖与活力，Syn 的创意总监 Nick Wood 找到了Rudi Rok。Rudi Rok 已经在数不胜数的声音创意项目中展现了自己的声音，无论电动车引擎声，还是游戏、影视、展会以及虚拟现实。根据欧盟的法规，汽车生产商必须为所有电动车配备车辆声学警报系统（AVAS），以使车辆在低速行驶时向周边行人车辆发出警示。Rok 用自己的嗓音模拟了引擎的声音，并将其与管弦的音乐片段有机叠加，制造出车辆启动时的啸叫效果。

让我们看看制作的幕后片段吧：

在项目进行的期间，整个世界的情况正在剧变——米兰汽车展会由于日益加剧的公共健康问题而取消。Fiat 的市场总监 Olivier François就这样在几乎空无一人的米兰街道上拍摄了 500e 的产品宣传片。Fiat 与Syn 针对这样一款实际产品设计的合作，尽管对 Syn 来说非比寻常，但这也标志着其在声音创意领域必要的方法论的变革，标志着更多的可能性正在发生。

这里附上一段 Nick 所说的话：“能够参与这个项目，我们不胜荣幸。原因有很多，其中最重要的一点，则是为了能够引领更美好的未来。Fiat 对可持续发展的责任心、对意大利文化的认同、在此困难时期仍然不懈投入的奋进、打破疆界的创意构思与产出等，也正是能让未来变得美好的一些方面。”

关于 Syn：

Syn 热衷于为他们的客户创造惊艳的声音品牌。Syn 在1991年由 Nick Wood 与Simon Le Bon 创立，旨在成为声音创意领域的佼佼者。自创立以来的近30年间，Syn 已在原创音乐、声音设计、声音品牌、音乐现场、音乐许可、影视旁白以及各种创意服务等各种领域完成了数千个项目。Syn 以东京为中心，跨国合作网络辐射全球包括洛杉矶、北京、上海、马尼拉以及伦敦等地，其专业团队将接力达成每一项工作，在指定的时间与要求下，为每一位客户送上最具原创性、最原汁原味的作品。

想要了解更多，请参阅：https://syn.world/

执行创意总监 – Nick Wood

音乐总监 – Alan Mawdsley

人声艺术家、创意总监 – Rudi Rok

音效设计 – Sami Tammela

项目经理 – Lauri Laukkanen

制作助理 – MathieuKranich