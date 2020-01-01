养乐多《小小幸福，一直都在》感恩节定格动画

项目概述：

基于国民幸福感逐渐走低的大环境下，养乐多于感恩节期间，延续及强化 “小小幸福” 这个品牌主张，唤醒大家沉睡的幸福感。此次项目从“小小幸福”的特点入手，打造了一部“拍摄难度系数最高之一”的混合定格影片，视觉志、思想聚焦等顶部大号纷纷发布相关内容，最终获得千万级播放，在2019年的感恩节，引发了一场全网性的幸福共振。

创意策略：

对“小小幸福”的特点进行深度剖析，发现其中的四个特点，与“定格动画”的四个元素高度契合，为了达到技术及内容上的合理流畅，最终选择使用“混合定格影片”这种高难度的制作手法，在更深层次上，更是希望通过“难”来强调应该珍惜本该“易”得的幸福，在另一个维度上强化养乐多“小小幸福，一直都在”这个品牌主张。

1“小小幸福”特点一：小瞬间



以一种工匠精神般的的纪录方式“定格影像刻录”，留下每个深刻的幸福小瞬间。用“纯手工”、“让时间凝固”的记录方式一帧一帧地捕抓每个人日常中那些稍瞬即逝的“幸福瞬间”。

2“小小幸福”特点二：平凡简单

用生活中最极致简单的介质的“纸”，来传递平凡简单处自有幸福的道理。透过生活中最简单、随手可得的“纸”传递一个信息 ：“幸福”如“纸”般平凡、普通藏于在你我之间。

3“小小幸福”特点三：不显眼

创造性地用定格的场景聚焦故事情节，显微镜般放大原本那些看起来“并不显眼”的小小幸福场景。通过聚焦生活中常被忽视的小场景，并雕刻场景温暖细节，让更多人能在“微小”处发现身边的“小幸福”。

4“小小幸福”特点之一：随时随地

“贯穿”人生各个阶段，打造人生必经的七对关系，道出“小小幸福”随时随地都在身边的终极答案。父子、闺蜜、情侣、同事、夫妻、陌生人、爷孙——复刻”7对关系，还原人一生所有阶段，揭示普通人的每个阶段，随时随地，小小幸福都在你我他之间。

制作难度：



1.多场景切换：视频需要在3分钟时长内，实现7个场景切换，在此基础上，需要保证技术与内容的可性行及流畅性。

2.制作时间长：每个场景的搭建以及定格拍摄等工作内容，需要大量人力与时间。

3.容错率低：每一个道具的摆放以及模特的走位，都必须精确无误，否则需要重头再来。

4.后期制作工作繁复：需要处理大量画面处理。

经过10天通宵的连续拍摄、25天的连续后期、700+小时总制作时长、300+件道具尝试，20000+ 总快门次数，最终完成这部5000帧，贯穿人生7对关系及微小场景的混合定格影片。

创意延展物料：九宫格预热创意海报

通过利用朋友圈九宫格呈现的机制，以留白及虚线勾勒出主题的形式，突显悬念的效果

传播效果：

感恩节当天，视觉志、思想聚焦等顶部大号发布养乐多“小小幸福”视频，带出关于“幸福”的话题，引发网上大量讨论，视频播放量超千万，微博话题“小小幸福，一直都在”收获千万阅读，过百个优质自来水转发，其中不乏《最人物》等知名行业媒体。养乐多《小小幸福，一直都在》创意视频，在这个感恩节，不仅实现了高水准的内容，更为消费者和市场带来了新的营销温度。