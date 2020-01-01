沙雕的五芳影业，和它暗藏深处的品牌温度

文|烧脑广告（shukewenzhai）

五一闲躺在家，不能去影院看大片的朋友们，看这里！五芳斋旗下五芳影业，又营业啦！适逢劳动节，它给大家带来10个小故事，致敬劳动者。 在这4分钟的大制作里，有不少沙雕笑点，风趣幽默却又不失品牌温度。 比如，第三个故事里，一位精神小伙突然倒地，不仅引来路人纷纷围观，还致使一位大叔关切地发出灵魂拷问。

“是什么压弯了你的腰？” “是对人类的担忧吗？” “是对生活的重担吗？” “那是男人的面子吗？” …… 这一刻，你有没有觉得，大叔的问题同样直击你心灵深处，深刻得令你无法呼吸。而小伙喘息之余的简短回答，才是更令人意想不到的精彩亮点。他说：“是一个包粽工人对自己的要求。” 随后，五芳斋以“世界上最小的责任，和最大的责任一样重”做总结，表达自己对包粽工人及各行各业看似普通的一线劳动者的鼓励，希望劳动者们都能化压力为动力，肯定自我价值，不被工作重压所击垮。 再比如，第六个故事和第七个故事，五芳斋采用相同的技巧，以戏剧化视觉语言直白诠释“撞南墙”和“创意天花板”。它一边硬核破梗，一边宣示自己擅于直面问题、解决难题的处事态度，以及高标准严要求、不断追求自我突破的行事决心。

视频里，“南墙”是一面墙。但员工撞上去，都会倔强地不回头；因为不回头就不会输。逻辑自洽，也是没毛病……

同理，所谓“产品创意的天花板”真的是头顶一块板。五芳斋以“同事努力把板抬高一点”这一动作，暗喻实际工作中，团队积极打破常规、突破局限…… 赶在小长假前一天，视频在官博上线。一瞬间，网友全部被逗乐，大家整齐划一的评论区敲下“哈哈哈”。获赞最高的笑点，还是那句：“是什么压弯了你的腰？”

（评论来自@五芳斋官博） ▼ 看到这里，很多人一定会联想到此前清明节，五芳影业推出的那则《一个青团的生活准则》。 五芳影业 | 一个青团的生活准则 有如泡面番一般的快节奏短片，易懂、好玩，能迅速抓住受众眼球，更容易脱颖而出被观者记住——两则视频，不论是在制作手法上，还是成品表现上都高度相似；更准确的说，是都一如既往的袭成了五芳斋×环时互动的创作风格。

从《手速很快的张改花》算起，今年，是环时互动牵手五芳斋的第三个年头。今年，也是五芳斋这个国民老品牌，迎接自己百岁生辰的倒数最后一年。 业内，大家有目共睹的是，这个原本正经、富有年代感和记忆感的高龄品牌，自牵手环时的那天起，便开始在品牌年轻化的道路上一去不回头，彻底放飞自我策马奔腾，从“老字号”摇身一变成为网感极佳的“新青年”。 尤其年初五芳影业的强势推出，更是品牌力证自己能做好内容，能跟上时代甚至引领时代，在全领域传播中有效沟通Z世代受众的重要表现。

而在烧脑君看来，或魔性、或奇幻、或荒诞沙雕……这些脑洞大开的创意表达，都不是品牌成功对话受众，让年轻人自觉耳目一新的根本。 比多元叙事风格更重要的，是它在每一次时尚新潮的表达外衣下，都保持着细腻、有质感的沟通诚意，且每则作品，均与品牌近百年沉淀的文化底蕴完美契合。 好比本次劳动节，它没有像民生银行那样站在第三人称视角去勾勒千万个劳动者的点滴辛劳，没有以宏大的场面、不断增长的数字激发全民热血，告诉大家正是因为有你我付出，才有祖国现世美好。 相反，它立足于自身，从#劳动者最懂劳动者#的话题角度展开，虽是轻松快乐、略带无厘头的视角，但它依旧聚焦自家包粽工人和产品研发人员；通过展现他们的高超手艺、匠心精神、兢兢业业的努力付出，类比普罗大众，与受众共情，给大家比心。在大家会心一笑的同时，它则再次于潜移默化间加深了人们对五芳斋拥有“三千年传承”的理解和记忆。

年轻化的沟通内核，始终是品牌老字号拥有的优势。 ▼ 这种从“小”着手的创意表达，又让人不禁联想到两年前的劳动节，五芳斋在微博上同样以这种方式上演了一出大戏。

它从4月30日22：15开始，连续在官博上发布100张人名海报，圈出自家包粽工人，为他们献上最诚挚的节日问候。