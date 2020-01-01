百雀羚母亲节广告：妈妈的脸爱说谎

原标题：百雀羚母亲节：妈妈是谎言大师？

“妈妈”一个被新生命选中的伟大角色，担得起人间所有美好的词汇，博大无私、纯洁神圣、温柔深厚、无微不至……

而母亲节不就是一个用来赞美妈妈的日子吗？

但这一次，百雀羚可能拿错剧本了！

你一定怎么也没想到，在孩子眼里，妈妈竟然会是一个“爱说谎”的人？

妈妈的脸爱说谎！不信？点开视频！

是谁，让妈妈的脸上写满了谎言？

剧情由此展开：大人总是教小孩子不要说谎，妈妈却是这个世界上最爱说谎的人。

作为一个猜不透妈妈的迷茫小孩，他遇到了人生第一个超级困惑：

我的妈妈到底几岁了？

01

每天比太阳更早起，

闹起来却像5岁淘气鬼？

02

围裙换上公主裙，

舞台C位又像10岁小公主？

03

不管下班多晚多累，

打开童话书，20岁女王上线？





04

5岁？10岁？20岁？妈妈到底几岁了？

妈妈的脸把答案藏起来了。

05

愿这个美丽的谎言，

一直都写在妈妈的脸上。

时光不留纹，只见美妈20颜。

百雀羚「母亲节肌初赋活礼盒」

故事看到这里，你读懂妈妈脸上的谎言了吗？

当妈明明是世界上最辛苦的差事，怀孕生娃起即刻开启颜值下线模式，养娃吼娃更是天天催人老去，怎么可能在脸上看不出一丝迹象？

牺牲式母爱早已过时，谁说当妈就要被「纹」定义？

每个妈妈都可以拥有隐藏时间的力量，左手倾注母爱，右手执掌年轻。

百雀羚 × 京东超级品牌日，献礼天下妈妈，过一个“美得不像是妈妈”的母亲节。

祝天下妈妈节日快乐！