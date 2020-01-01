母亲节前夕，知乎变身「知妈乎」！

在知乎，每天都有将近5 万次母婴相关的讨论发生。对于这些讨论，知乎能做的就是为妈妈们遇到的问题，提供更可信赖的解答，整合更优质的内容，解决切实的养育难题。正是基于以上这些，知乎希望通过一些力所能及的变化，更好地帮助妈妈们。

今年母亲节，知乎摇身一变成「知妈乎」，瞄准新手妈妈群体，整合站内母婴信息，一次性总结优质内容「送」给各位妈妈。

跨界营销南方黑芝麻糊，有童年那味儿了

从熟悉的「黑，芝麻糊」到全新的「嘿，知妈乎」，知乎联合妈妈们小时候的记忆「南方黑芝麻糊」推出「知妈乎限量款黑芝麻糊」，让妈妈在带娃疲惫的时候，补充能量，看看有趣的视频放送心情。

复刻南方黑芝麻糊的经典广告，整支片子的制作从脚本确定到拍摄后期，一直不断细化，4月30号晚上还在不断完善脚本，5月1号就已经到现场拍摄。五一假期，知乎和有点意思的小伙伴们，一直奋战在第一线，力求在有限的执行时间中达到最优的效果，只要还有时间就还有优化的可能，没有最好只有更好。

品牌联合「知X乎」

在万物皆可CP的时代，没有什么不可能。

「知 X 乎」的创意则源自「知妈乎」的横向发散。品牌与知乎的联合，都是基于各自解决实际问题的基础上的强强联手。品牌基于自身给到解决方式，知乎立足站内给到内容方案，让妈妈们在精神、生活两个层面过一个快乐的母亲节。

「知妈乎新手妈妈小课堂」，内容营销新探索

长期以来，知乎的优质内容多沉淀在站内，这次母亲节，我们在近900条站内问答里筛选出15个具有代表性和趣味性的母婴问答，进行视频化处理。15支视频脚本内容几经调整，最终呈现出既有干货又趣味的小视频，让新手妈妈轻松get母婴领域各种问题的解决方法。

回顾这次campaign，我们的挑战在于不同以往服务知乎传播的思路，而是更聚焦在知乎的内容去打动用户；筛选站内内容，基于内容去思考，去传递「知妈乎」。大家看到的感受到的不再止是一句口号，一个主张，而是知乎站内母婴领域的优质内容可以切实满足每一个妈妈的真实所需。

最后，预祝所有妈妈母亲节快乐！

今天因妳不同，愿妳成为他的「港湾」，也做最闪光的自己。

最后的最后，也提醒网线对面的各位宝爸朋友们，「生育养育」不只是妈妈一个人的事情，希望这些内容，也可以给你带来帮助和启发~