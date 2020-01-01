BestQuay X 科沃斯 | 解除家务折磨后的年轻人，他…

人生也该死的甜美了

这是BeatQuay为#科沃斯X天猫超级品牌日#

自接到科沃斯X天猫超级品牌日Brief的那刻起，BestQuay就一本正经地研究起了家务劳动。

在一系列的讨论和吐槽里，我们思考着要如何完成品牌方的目标：基于当下的特殊背景，架立起科沃斯机器人与当代青年男女之间的桥梁，向年轻人传达机器人不仅能帮你承担家务活的压力，更是健康的传球手，生活效益更大化的制造机。

众多品牌在试图拉拢年轻人时，偏爱邀请当红流量小生来与年轻粉丝沟通。BestQuay决定另辟蹊径，打入年轻人内部，“偷窥”他们这个年龄层的家务生活群像，在家务问题上，二话不说立马和年轻人站成同一阵线。