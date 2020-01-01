美团旅行：成都春熙路爬墙熊猫离奇“失踪”记

别人看熊猫的时候，有人正变“熊猫”。

为了美团旅行，我们调戏了网红熊猫，并导演了一场熊猫大戏。

搞事情，听说熊猫被我们拐跑了？

你在哪儿？ 我在熊猫屁股下面！

据说，自春熙路IFS广场的爬墙熊猫“诞生”以来，这样的对话在成都的朋友们之间已经成为了一种颇为实用的梗。他们等人，会约在熊猫屁股下面见；他们打车，也会和司机约在熊猫屁股下面见。无论是明星大腕，还是达人网红，到了这，都会折服于它的魅力之下，纷纷拍照打卡，来自国际国内其他地方的游客，更是趋之若鹜。它也因此成为大家喜闻乐见的网红代表。

这只由三千多块三角形构件组成的大熊猫，因状似爬墙，被成都人亲切地称为“爬墙熊猫”。而其设计师Lawrence Argent给的命名是：“I Am Here”，文明广告的小伙伴们，对此有个大胆的想法：如果“I Am Not Here”，爬墙熊猫消失了，会怎样？

故事要从不久前美团旅行的一份brief说起。当时创意部对这次任务的解读，总结一下就是，“任务多，期待多，要求多……”

然而正如越危险的地方反而越安全的道理，大家深信，越具有挑战性的难题，也许越容易找到突破口。怀着这样的信念，众人开始思考，如何在有限的预算内最大化广告传播声量？

肯定需要借些巧劲。美团旅行想在川渝地区传播6月火车票首单9折的优惠，那川渝一带最火的是……当属熊猫啊！那么，这次不如搞个大事情，让成都春熙路著名的爬墙熊猫消失一下吧。

大家会心一笑，成功和客户确认了创意想法和执行方案。

第一波预热阶段，为了炒作话题，制作网络营销视频，以爬墙熊猫消失的噱头，新闻播报的方式，一本正经特别嬉皮地引起了大波吃瓜群众的转发评论和持续关注。

第二阶段关键词是解密， 采用线下事件营销的方式，促进真实购票。一只面朝爬墙熊猫，举着“美团旅行6月九折，带我出去耍”广告牌的雕塑熊猫，领着一大批小熊猫惊现IFS门口，堪称大型表白现场，在当地引起了巨大轰动，获得了围观群众的不俗口碑，还吸引到许多周边城市的人赶来观看。从早晨到晚上，人流量爆棚，络绎不绝，以至这里的气氛一直热闹非常，群众纷纷合影，在朋友圈持续刷屏。

到了第三个阶段，为进一步延续热度，两只熊猫玩起了抖音神曲，购买车票并辗转多地秀恩爱。

整个过程看似简单好玩，该项目的大小伙伴其实也经历了蛮多“坎”。

比如在上海北京四川武汉多地不断切换；比如拍摄当天打飞的紧急转场，比如拍摄现场被保安蜀黍追来赶去……最有惊吓感的一次，莫过于熊猫人偶道具，维修复杂，很可能耽误定下来的广告上线时间，幸好和厂家沟通及时，才如期完成。

跨过的坎越多，效果、掌声和肯定也就越多。这波Campaign收获了社会大众和客户的极佳反馈，参与度和转化率都取得了显著效果。

在欢呼的同时，文明的大小伙伴们，也在迎接新一场挑战。