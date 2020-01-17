优酷眼里的妈妈，这么高能？

“你以为妈妈只会每天在你耳边唠叨？买菜做饭柴米油盐？看婆媳关系家庭伦理剧？”是时候，打破你对妈妈的刻板印象了，在这个母亲节，优酷在微博上发起了#这届妈妈很高能#话题，并通过发布母亲节“高能海报”，让我们认识到属于妈妈的“不一样的生活”。

原来，“走在潮流前线”的妈妈们都有自己的小天地，既能持家也能有自己的生活状态，物理化学、街舞健身、追星爬墙，“三十六般武艺”通通不在话下。在优酷这次“高能妈妈”话题的展示下，让我们认识到妈妈们也有跟自己一样的兴趣与生活，让我们感到惊讶和佩服。话题还跟优酷的内容做了结合，并链接了站内母亲节专题页，通过趣味H5小游戏和年轻用户们互动，探索妈妈的大脑里都装了些什么。

优酷还联合淘票票推出了#一句电影台词告白母亲节#活动，让我们能够像小时候一样勇敢地表达，告诉妈妈我们爱她。

此外，为了跟上“潮流妈妈们”的步伐，优酷还制作了“听妈妈的话”创意鬼畜小视频，刘梅、薛珍珠、王胜男等女士齐齐对你发射出“写作业了吗”“穿秋裤了吗”“吃饭洗手了吗”……的会心一击，弹幕疯狂刷过“这简直都是妈妈们的精髓”“这剪辑也太棒了，神到位”。短片用这种搞笑鬼畜的方式，传递出听妈妈的唠叨，与爱有关的温情理念；也催促我们尽快去跟妈妈表白，说一声节日快乐~

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