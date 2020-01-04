RIO微醺新广告，比酒更醉人

文|烧脑广告（shukewenzhai）

夏季来临，人们的心思也和空气温度一样开始躁热起来。近日，RIO微醺系列推出了新广告，它就像炎炎夏日里的一缕清风，安抚人们烦躁的内心。 ▼ 终于 我把自己还给自己了 RIO微醺 一个人的小酒

在被竹林围绕的家中，周冬雨一个人听着雨吹着风喝着酒，清唱着《走在雨中》，像是在享受宁静，又像是在放空自己…… 这支广告虽然只有短短30秒，但实则是极用心之作。 广告的拍摄地选取在一个极具日式风格的宽阔庭院，四面通透的玻璃大窗映出室外大量的绿植、绣球花，再加上偏清冷的画面色彩，这支广告的清新之感洋溢眼底。 在各种细节的讲究上，也投入了许多精致的心思。 未完成的画架、老款式的风扇、复古花色的地毯、单人的皮沙发……在生活场景的布置上，广告精心选取了几个小物件塑造了一个文艺有格调的环境。

就连周冬雨那小小的耳饰，也是有细节的。周冬雨佩戴的耳钉左耳是淡淡的黄色，右耳则是浅浅的粉色，这和片尾微醺酒的两款瓶子颜色相呼应。

并且，这支品牌TVC还运用一些具有治愈效果的音效，来调动观众感官，如细雨唤醒花草的滴答、穿堂风奏响风铃的铃铃、冰块碰撞杯壁的脆响……以此来营造一个静谧的意境，使人沉浸在短片的氛围里。 而这支广告的文案部分也是这样美好，像是在自言自语，又像是在述说着少女的心事。

这首歌的默契 是我们之间的小秘密哦

我最近好像

有点喜欢下雨天了

你们也一样吧

这件事

我只和你一朵花讲

听懂了就点点头

微醺

就是把自己还给自己吧

这支广告最打动人的，便是这句“把自己还给自己”。 现在有多少人背负着生活的压力、情感的苦痛，在人世间挣扎。许多时候的忙碌并不能找到让自己快乐的意义，为了赚钱而拼命工作，为了结婚而相亲恋爱，为了不孤单而堆笑迎合…… 能自然地抛开事务、忘掉纷扰，让自己找回自己，这大概是许多人的渴求。 这支广告就在这时候，用一场小雨、一首小歌让你心静下来，再劝你不如坐下来喝一罐小酒，用一点点酒精让微醺的自己飘起来。



“微醺”这个词也是一语双关，即是品名，也是酒后的一种放松状态。 “微醺”作为RIO的一款低酒精度果酒，主打“一个人的小酒”的概念，旨在满足年轻消费者，特别是年轻女性消费者独处生活场景下的饮酒需求，帮助人们情绪释放、取悦自己。 所以“微醺”系列的营销广告一直以来，都保持这清新文艺的治愈风格。

2018年推出的这支由周冬雨出演的定制微剧《微醺恋爱物语》，真实演绎了许多年轻人的生活和情感状态，相信很多女生都能在这支广告中找到自己暗恋一个人的感觉。 ▼

这支广告讲了一个暗恋的故事，一个怀春的少女，心中住着可爱的男孩，为他欢喜为了忧愁。 从一开始的不承认，到后来忍不住翻男生的微博，甚至还会因为他吃醋，到最后终于鼓起勇气表白又发现“对方正在输入……”。那些小心翼翼的心情，那种朦朦胧胧的感情，正是暗恋的酸甜味道。 而RIO微醺5种不同口味，恰好是那些微妙情绪的注解。

片中饰演女主的周冬雨，颇有活泼精致的少女感，再加上周冬雨影后级的演技，把小女生恋爱的感觉表现得淋漓尽致。 而该广告的海报，由时尚摄影大师陈漫操刀拍摄，让周冬雨的个人气质与RIO微醺结合的更浑然天成。无暇娇嫩的脸上晕上淡淡的粉红，或许是因为恋爱而害羞的脸红，又或许只是因为喝了一个人的小酒后的微醺。

真是莫名啊，

在这杯酒之前， 好像也没那么喜欢你。 所以，3%的酒精， 也会让人变得小心眼么？ 让我脸红的， 究竟是你，还是酒呢？ 连一句开场白

都想不好，我想

我是醉了吧… 原来爱情是： 我正要表白，而你也刚好“正在输入”。