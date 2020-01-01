案例：可爱多×易烊千玺，第一步就是可爱

最近，可爱多携手易烊千玺，推出了一波新品营销战役。主打的四支广告片借助着代言人易烊千玺的能量，把可爱多所蕴藏的表白的小甜蜜，表达的愉悦而美好。整场营销，无论在社交媒体的反响上，还是对电商渠道的销量引流上，消费者市场的反馈都非常的积极火热。

内容精准触达，带动电商销量

2020可爱多“独角兽”新品是此次的推广重点。创意代理商DDB以“吃货”和“恋爱向”的不同消费人群画像为原点，进行了精准的内容触达，分别演绎了“美食”篇和“恋爱小仙女”篇 ——在战役落地的电商渠道京东店铺上，销售数据已经证明了这波宣传的成功：仅月余，独角兽相关系列已收到近百万条购买好评。

可爱多新独角兽-恋爱小仙女版本

可爱多新独角兽-美食爱好者版本

联合利华负责可爱多品牌的资深品牌经理宋能能说：“可爱多始终关注年轻人的爱情和友情，希望通过一支美妙松脆的甜筒冰淇淋，帮助大家轻松拉近距离，勇敢迈出第一步。今年可爱多很高兴可以和易烊千玺强强联手，带给大家好吃高颜值的新产品，和耳目一新的广告大片。”

在这一轮上市战役中，可爱多用一句独特的话来鼓励年轻消费者们：“第一步就是可爱”。

甜蜜的冰淇淋口感，入口时美妙松脆的一声，仿佛打破两人之间隔阂时的“破冰”之音。有了可爱多，迈出第一步，一切就开始得顺理成章。

负责该营销战役的DDB上海创意总监张建洲说：“ 从创意角度看，可爱多本身是一个充满轻松可爱愉悦气质的产品，而易烊千玺的风格却安静很多；这两者碰撞在一起，制造出了一种很新鲜的画面感 —— 他把可爱多变得很精致，并且有了一丝丝的态度感。两者在一起整体的画面感，产生了很高级的化学反应。”

在4月中发布的可爱多新棒棒篇中，也可一窥团队所费的心思:

另一个注重大小视觉错落的迷你可爱多篇一样美好：

代言人和品牌之互益双赢

值得一提的是 ，当DDB为客户制作的首批物料开始投放，配合品牌微博官宣，在经过月余的发酵和沉淀之后，仅#易烊千玺代言可爱多#的微博超话，就达到阅读量19.4亿，讨论475.8万的热度。

易烊千玺的粉丝团——千纸鹤们更纷纷用这一期的海报和广告片开启了脑洞，瞬间延展出各种同人漫画，在微博超话中各种流传。

可爱多“第一步就是可爱”的理念被完美的诠释了，而消费者们不仅从内心买单，更付诸实际行动——去购买可爱多新品。可爱和勇气这件事情，通过代言人的影响力，和品牌资产非常好的糅合在一起，彼此助益，达到双赢。

疫情下，可爱多的全链路数字营销

回顾整次营销，全链路的营销战役从3月22官宣代言人开始预热， 3月23号，DDB为可爱多创意的小程序率先启动——可爱多将产品本身作为与消费者紧密连接及扩大传播的资产之一，消费者买到手里的每一个可爱多冰淇淋，外包装上都有“一物一码”二维码，扫描即可得到红包，连接进入小程序，感受易烊千玺的番外，体验可爱多甜品站以及各种小互动。

在微博微信的宣传里，也直接为电商通道设置了京东自营店入口，消费者可以进入京东可爱多专场页面进行购买。微信公众号亦与可爱多小程序紧密绑定，可爱多小站鼓励消费者每日签到积累积分，体验各种设置。一个简单的CRM系统也因此建立。

同期，易烊千玺在《朋友请听好》中的综艺花絮也不断被加强可爱多属性； 其中许多小花絮，还被应用到可爱多的小程序甜品站里，真正的为消费者创造了一个闭环体验。

天气渐热，冰淇淋营销的大战也将进入高峰期。这波“第一步就是可爱”的营销战役从4月即全面打响，显然，已经帮助可爱多抢得市场先机。