2020金瞳奖——屈臣氏中国《点亮微笑，美有道理》

背景：



屈臣氏延续2019年度“做自己，美有道理”的态度主题，以多年致力于的唇腭裂儿童公益行动为基础，期望以年度新公益主题“点亮微笑，美有道理”和一支真实改编短片内容，通过线上的social互动结合线下的门店公益促销，引发更多的人关注并参与到此次“点亮唇腭裂儿童微笑行动”中来，共同倡导参与公益捐赠。并以此来塑造屈臣氏企业的正面形象，贯彻品牌“微笑服务”主张，强化品牌价值观，传递公益正能量的同时实现品牌口碑传播。

核心创意：

唇腭裂患者在社会当中属于特殊关注人群，大众对他们的生活现状却知之甚少，他们也很少会出现在大众视野当中，因此我们打算用真实的故事来打动观众，在故事中，观众会看到自己妈妈的影子，嘴上唠叨拧巴却一直默默关心着你；同时也通过一位唇腭裂患者，看到内心都曾有过自卑、对美有着本能渴望的自己，引起大众共鸣。

我们以影片为核心，以感性的双微端软性文案沟通大众，结合关于唇腭裂患者的真实案例素材，传递出唇腭裂人群的心声：其实唇腭裂患者同样有对美的渴望、并且希望能够通过某种途径去改变身体的缺陷，治愈内心的自卑和创伤。

执行策略：

情感策略引发社会关注热议

双微KOL情感策略首发曝光影片，引起社会群体关注；

圈层撬动投稿：邀请母婴圈、情感圈、广告圈的自媒体意见领袖推荐影片；

线下全国门店联合12家买捐品牌公益活动亮相，引导用户参与捐赠；

联动多方资源 打开呼吁捐赠的话题声量

100家蓝V联名发声互动，亮相影片呼吁关注公益；

肖战、陈晓等明星加盟号召扩散，吸引粉丝参与捐赠；

官博展开公益话题互动，号召明星粉丝团加入捐赠活动，抬高话题声量覆盖，实现二次传播；

解读品牌背后意义 实现各圈层对公益认可

联手公众号、门户网站、行业／影视网站案例收录，为微笑行动传递的社会责任概念复盘，垂直触达行业圈，展现公益行动背后的初衷与用户评价，打开案例在全网的认可度。

创新性策略：

1、用台词戳动人心，用遗憾共情

王阿姨说的“我可不可以涂口红”和女儿那句“她虽然没错过我的婚礼，却错过了自己的人生”等台词的设计，替唇腭裂患者道出了人生遗憾，触发观众的情感共鸣。

2、小故事引发共情，多形式做公益

短片用一系列生活中的平凡事，把观众引入情景，让看故事的人对唇腭裂患者的境遇感同身受。

3、鼓励大众去勇敢的追求美，用美链动公益

将品牌精神和公益精神相结合，通过“口红”呈现出女性对于美的追求，告诉大众每个人都有追求美的权利。

4、获得共青团中央翻牌推荐 数十家共省级市级共青团直发

@共青团中央 头条一经发出，数十家共青团随即跟风直发影片，屈臣氏“鼓励追求美”价值观认可得到了用户的拥护与点赞。

实际效果：

#点亮微笑，美有道理#话题热度持续高涨，实现1.2亿阅读曝光；

短片播放量破4018W，实现在大众圈的一轮高度曝光；

全网互动量已超361W，年轻粉丝热度高涨积极参与公益捐赠；

获得广告矩阵头部号：广告狂人、广告文案圈等自发头条原创传播，用户评论区趁势高度亮相捐赠链接；

省级市级共青团、高校、地方政府、情感女性自媒体陆续翻牌；

双微端总计已超220家自媒体主动传播，短短一周累积已实现超过140万元公益捐赠；

短片赢得唇腭裂患者表达亲身经历，唇腭裂现状引发一波女性用户，特别是妈妈人群共鸣，主动科普，可尽早治疗修复笑容。

新浪CEO、新浪微博运营副总亲自主动转发屈臣氏公益短片，更有新浪视频、公益基金会等账号主动同步转发互动，呼吁关注