NIKE：开学了，来耐克学院报道

在今年的开学季, INCL 创意团队为 NIKE 开学季精选系列创作了一张插画长图,打造了一座用想象力搭建的空中学院,带大家重返校园,甩掉假日懒散,用运动开始新学期,更让耐克新装备助你新鲜登场。





BACK TO SCHOOL!





(一)关于这张长图的创作思路

笔者:这次为 NIKE 开学季所做的长图,一开始的想法是?

创意总监:呃…搭建一个校园世界,完了。

创意总监:就这么简单!不信你去问美指,他肯定也只有这一句。

美术指导:嗯,我们最初的想法就是凸显校园生活的感觉,同时尝试用更新奇的方式跟角度去发散这个想法,最后决定做小积木人;既然是耐克,除校园元素之外,当然还要有很多小人在进行各种各样的运动。总之,想营造出轻松又活泼,开心又可爱的感觉。我们从一开始到最后的想法大概就是这样子。

如上所述, INCL 这次的出发点真的很简单,但力求简单不失用心。





我们经过考量和筛选,为画面加入各种好玩又契合主题的元素,在结构的平衡上也颇费心思,几经调整,画面才得以最终呈现。





我们既想表现出校园和孩子们元气活泼的感觉,也想发掘“运动”这件事的另一面:除了勤跑苦练、激烈竞技,各种各样的运动项目本身也是轻松好玩和充满趣味的。





每个人都可以享受运动!





(二)细节元素的拆解

超丰富的构成元素。





注有不同标示纹样的地面板块。







校园标配:教学楼与运动场。







雨水流过的泥土,味道很浓厚;操场的青草香,不时飘到我梦中。



植入产品部分:我们直接在场景里安插巨型广告牌,通过左右滑动展示隐藏彩蛋——耐克开学季系列产品,点击即可跳转购买页。





最后,在这座校园冒险岛的终点,我们还做了两扇一点都不像传送门的传送门。







笔者:请问第二行是什么?



创意总监:传送门啊,怎么这么没想象力。

笔者:但上面的“男子”“女子”画面很写实。

创意总监:这里的区别就是用来表现孩子的世界与大人不同,真是没童真。

笔者:传送门,你是说就像 RICK & MORTY 里的平行宇宙传送枪那样的东西吗?

创意总监:对。是不是很酷。

笔者:告辞。(所谓的传送门,不是应该有漩涡吗!!)









(三)当日推送的阅读量对比









在推送效果上,可以直观地看到,本条推送作为三条,阅读量排名第一,甚至超过了头条。





曾经,我们都等待着猫头鹰穿山越岭,递送来自魔法世界的开学通知书;现在,不一样的新学期真的来了。在这里,等待没有用,动起来才有用。





JUST DO IT !