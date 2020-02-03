NIKE：开学了，来耐克学院报道

假如眼前出现一所 NIKE 学院，你会报名试试看吗？





在今年的开学季， INCL 创意团队为 NIKE 开学季精选系列创作了一张插画长图，打造了一座用想象力搭建的空中学院，带大家重返校园，甩掉假日懒散，用运动开始新学期，更让耐克新装备助你新鲜登场。





BACK TO SCHOOL!





（一）关于这张长图的创作思路

笔者：这次为 NIKE 开学季所做的长图，一开始的想法是？

创意总监：呃…搭建一个校园世界，完了。

笔者：？

创意总监：就这么简单！不信你去问美指，他肯定也只有这一句。

美术指导：嗯，我们最初的想法就是凸显校园生活的感觉，同时尝试用更新奇的方式跟角度去发散这个想法，最后决定做小积木人；既然是耐克，除校园元素之外，当然还要有很多小人在进行各种各样的运动。总之，想营造出轻松又活泼，开心又可爱的感觉。我们从一开始到最后的想法大概就是这样子。

笔者： O 那什么 K 。





如上所述， INCL 这次的出发点真的很简单，但力求简单不失用心。





我们经过考量和筛选，为画面加入各种好玩又契合主题的元素，在结构的平衡上也颇费心思，几经调整，画面才得以最终呈现。





我们既想表现出校园和孩子们元气活泼的感觉，也想发掘“运动”这件事的另一面：除了勤跑苦练、激烈竞技，各种各样的运动项目本身也是轻松好玩和充满趣味的。





每个人都可以享受运动！





（二）细节元素的拆解

超丰富的构成元素。





注有不同标示纹样的地面板块。







校园标配：教学楼与运动场。







雨水流过的泥土，味道很浓厚；操场的青草香，不时飘到我梦中。



植入产品部分：我们直接在场景里安插巨型广告牌，通过左右滑动展示隐藏彩蛋——耐克开学季系列产品，点击即可跳转购买页。





最后，在这座校园冒险岛的终点，我们还做了两扇一点都不像传送门的传送门。







笔者：请问第二行是什么？



创意总监：传送门啊，怎么这么没想象力。

笔者：但上面的“男子”“女子”画面很写实。

创意总监：这里的区别就是用来表现孩子的世界与大人不同，真是没童真。

笔者：传送门，你是说就像 RICK & MORTY 里的平行宇宙传送枪那样的东西吗？

创意总监：对。是不是很酷。

笔者：告辞。（所谓的传送门，不是应该有漩涡吗！！）









（三）当日推送的阅读量对比









在推送效果上，可以直观地看到，本条推送作为三条，阅读量排名第一，甚至超过了头条。





曾经，我们都等待着猫头鹰穿山越岭，递送来自魔法世界的开学通知书；现在，不一样的新学期真的来了。在这里，等待没有用，动起来才有用。





JUST DO IT !











