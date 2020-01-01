999感冒灵X《姜子牙》引发热议：跨界营销真正的逻辑是什么？…

最近电影《姜子牙》上映，999感冒灵策划了与它的联动，一起推出了预告片。

虽然预告片中没有出现999感冒灵的植入，看完之后，却让人感觉到预告片中的每句话，仿佛都在传达三九“温暖陪伴”的品牌理念。这就让人不得不思考：

在行业普遍的蹭热度玩法之外，是否能有另一种联动方式的新可能？

不止品牌能借助电影IP跨界合作，提升曝光，是否还能让跨界合作为电影提升热度，实现互利共赢呢？

999感冒灵这次的做法，就给我们带来了新思路。





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以“陪伴”为纽带

内容共创实现品牌理念输出最大化

不看开头结尾的字幕，你是完全发现不了这支预告片是《姜子牙》与999感冒灵合作推出的。

只看内容，你会被姜子牙的内心独白触动，感受到他舍弃浮华名利，遵从内心走出属于自己的路，怀念亲朋相伴的心情，具有极强的情感渲染力。

他说：“年轻时的我们，追梦少年眼中只有前路，一心只为证明自己。但，得到了越多，孤独也越来越多。”

而其实“一生所求，唯有温酒淡羹，亲朋两三”

寥寥几句拨动观众心弦，再联想到当下人们的生活现状，让人生出无限感慨。

这里其实隐藏着一个共通的情感背景：

因为疫情，《姜子牙》的上映过程一波三折，我们的生活也是如此，一场疫情，拖住了大家前进的脚步，更让大家强烈感受到，亲朋在侧相聚陪伴的温暖和可贵。

“温暖陪伴”，正是999感冒灵一直以来向消费者传达的品牌核心理念。

基于这一价值上的共通点，三九与《姜子牙》达成了深度的情感共通，借预告片的形式，将品牌价值理念传达给消费者，鼓励大家在长假将至，多多给予身边人陪伴的时间，进一步提升品牌认同。

这种合作预告片的方式，创新在它摒弃了只为联动而联动的粗暴，而是以内容共创的方式，将品牌理念融入预告片剧情中，甚至还更深地挖掘出姜子牙的内心情感。

不仅对电影内容进行了延伸，看见姜子牙不一样的一面，也让观众更加理解999感冒灵传达的“温暖陪伴”，互相促进的效果之下，实现品牌理念输出的最大化。

2

趣味玩法院线合作

打造沉浸式场景体验

除了预告片，999感冒灵这次的赠品活动也做得非常精彩。

只要身份证中包含三个“9”，就能领取两张电影票，与朋友或家人一同观看，每增加一个“9”，就可以多领一张票。此外，还可以凭借999感冒灵包装盒或内袋包装，领取电影票一张。

这波赠票活动过年前就进行过，当时在微博上引发了大量关注，#999感冒灵陷入姜局#的话题阅读达6523万。

打开豆瓣小组搜索姜子牙，排在前几名的热帖基本都是999感冒灵的电影赠票活动，足见其影响力。

另外，品牌还跟恒大影城、观影团合作，组织免费观看《姜子牙》，活动现场也是别开生面，其乐融融。

恒大重视“家庭”概念与999感冒灵的“陪伴”初心不谋而合，在商务合作之上，恒大与三九品牌也达到了一种价值上的共通。



这使得“999暖心厅”不再只是一个单纯的观影厅，更是品牌创造的沉浸式体验场景。

置身于场景中，观众既感受到电影带来的感动，又体味到品牌传达的“温暖陪伴”，进一步强化了品牌活动的传播势能。

3

基于价值认同的深度融合

实现品牌与合作方的共赢

整体来看，这次999感冒灵这次的合作营销，最大的特色就是：

这是一场品牌与合作方之间的共赢。

对品牌来说，《姜子牙》是一个大IP，有很强的话题性，与之联合，既将品牌理念融入到预告片剧情中，又利于品牌价值的扩散，配合互动性和话题性极强的线下活动，让大家形成电影与品牌的强关联，互相提升热度。

999感冒灵希望大家能给家人朋友更多的陪伴，不仅符合姜子牙的人设，也契合了当下大家的心境，令消费者对999感冒灵的“温暖陪伴”有更深的理解和心灵感触，建立起牢固的情感链接。

对电影来说，品牌的助力实实在在地体现在了对影片票房的拉动上。

联合营销，追求的就是利用各方的优势达到1＋1＞2的效果，但纵观以往品牌与电影IP的联动，往往停留在形式上的合作，而没有价值上的勾连。

999感冒灵这次与《姜子牙》的合作，将品牌“温暖陪伴”的品牌祈愿全无痕迹地融入进预告片中，不但不生硬，甚至提炼为姜子牙的内心独白。

这样的合作，既符合剧情设定，又契合品牌形象，为之后品牌与电影的联合营销立下新标杆，极具开创意义。