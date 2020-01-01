德克士推出「炸鸡女团」，代言人贾玲C位出道！

近期，各大女团选秀节目可谓是火爆异常，前有《青春有你2》和《创造营2020》轮番登上热搜，后有《乘风破浪的姐姐》频频出圈，引发网友无限期待。

让人想不到的是，近日，德克士也成立女团了，还是听起来就很馋人的「炸鸡女团」！

一、德克士成立炸鸡女团，会员代言人贾玲C位出道





作为德克士会员代言人，贾玲在团中正式C位出道，并带来“美味公演”首秀。

广告片虽然只有短短30s，“周三就要吃炸鸡，炸鸡疯狂7块7”的洗脑台词却一遍又一遍地出现。借助炸鸡和“七”的谐音结合，「周三」「炸鸡」「7块7」这几个关键信息点，想不记住都有点儿难！

这种玩法，类似于肯德基的「疯狂星期四」，都是选定一周中的某一天和折扣利益点引导消费。广告语所宣传的卖点直接有力，更有助于建立消费场景联想，培养用户周三到德克士吃炸鸡的消费习惯。

脆皮炸鸡撕咬时发出的“咔滋咔滋”声、贾玲享受而满足的面部表情，更是将德克士炸鸡的美味展现得淋漓尽致，叫人食欲大增。

正式官宣前，德克士还发布了一条预热视频，并配以悬念文案，引导粉丝进行猜测：

德克士即将迎来我们的“炸鸡女神”~

她，是娱乐圈男神收割机

综艺节目接梗王·万能CP女主

吃货界的杠把子·B站偶像剧女王……

你们猜出她是谁了吗？

（扫描二维码观看视频）

根据这一系列明显的提示语，很快就有网友猜出了会员代言人是贾玲老师，并奉上新称号「爱德华·手枪腿·真香·玲」。

二、多领域kol联合发声，助推品牌破圈传播

在如今的新媒体环境下，KOL成为连接品牌与消费者之间的重要桥梁，KOL投放也成为了品牌营销的重要手段。这次传播战役中，德克士邀请了娱乐类、科普类、萌宠类、搞笑幽默类等多个不同领域的KOL，围绕#德克士周三炸鸡7块7#的话题和用户一起展开讨论，营造了浓厚的促销氛围。

借助kol的话题引导，将不断激发用户的消费欲望，进而促成消费下单行为，完成流量到销量的高效转化，打造品效合一的营销闭环。

从众大V们底下的评论中可以看到，大家对贾玲代言德克士会员的认可度还是很高的。

有网友还提起了贾玲“鸡腿姑娘”的梗。

即使有个别不认同的声音，大家也只是以调侃的语气理性讨论。

三、流量代言人这么火，德克士为何选择贾玲？





纵观炸鸡品牌的代言人，多以年轻的“流量”明星为主。如肯德基的代言人家族就包括鹿晗、王源、王俊凯、朱一龙、周冬雨等，麦当劳代言人则是00后易烊千玺。那德克士选择贾玲作为会员代言人又是为什么呢？

此次签约，是贾玲首度代言德克士，也是德克士史上第一次单独为会员这一领域签约年度代言人。相关资料显示，与非会员相比，德克士会员的消费频次及客单价都要更高。目前，德克士拥有5000万名会员，却贡献了超过50%的收入。

因此，德克士希望能够借助会员代言人的号召力，进一步扩大会员规模，拓展市场。鉴于此，德克士想要找的是一位在全国范围内、不同城市、不同圈层，都有很高国民影响力的明星代言人。

这些条件聚焦到贾玲身上，就显得格外合适了。首先，多次登上春晚舞台的她，国民度、认知度足够高；其次，作为颇具代表性的喜剧演员，她曾为观众带来无数的欢乐，路人缘好，大众认可度也高。





此外，贾玲还经常活跃在年轻人喜爱的各大综艺节目中。除了浑身是梗，她在节目中所展现出的「吃货」形象也深入人心，代言一款美食，说服力极强。

而且，这也不是贾玲第一次为食品类产品站台了。在德克士之前，贾玲就曾代言过今麦郎「一桶半」、围炉三国锅盔等品牌，带来的传播效果以及销售业绩好像都还不错。

这次与德克士的合作，到底会擦出什么样的火花呢？让我们拭目以待吧。