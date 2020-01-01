夏天总是明亮的。





花朵摇曳，微风里的白净棉T，八月的夏日，无处不在地叙说闪光的青春。





在这样的八月，全棉时代联手摄影大师上田義彦，从春季的《棉·自然·人》系列摄影作品推出了衍生系列主题棉T。在棉的生命力与光影之美的感召下，也为了延续前期摄影大赛偏向自然人文风格的前提， 我们拟定“棉系·捕光者”为主题，为全棉时代策划了一次清新利落的新品推广。





传播大致分两个阶段，分别在微信、微博、抖音等不同平台进行有节奏的物料释放。

前期第一个阶段集中导流摄影大赛，介绍活动背景，同时为新品棉T进行预热；到了中后期第二个阶段，则将传播重点落到新款棉T上，强化产品与消费者的关联，联合时尚端资源，打造棉系青年风尚。

上田義彦先生用镜头将“棉”的生命用三个阶段来诠释：棉苗期，花蕾期，棉絮期；我们借此将棉花按照生长周期划分，制作了系列微景观摄影海报，横构图与竖构图。

我们想从棉花那种真实纯粹的洁净里，找到更有年轻温度的趣味一面。









对于诠释棉花生命的棉T恤，我们还想玩点大的：需要一点更年轻，更直观，更生动的质感。

于是，我们联手抖音的两位“棉系青年”——陈泓辰、李嘟嘟，穿上新款棉T，亲身远赴北方田野，在八月灿烂的阳光下，拍摄实景棉田，用最新鲜的镜头捕捉了属于90后的棉系时尚。





事实证明，真正的棉田，晴朗、灿烂，拥有难言的魅力，两位抖音青年也顺利地带起了粉丝的好奇与好感。





除此之外，我们还找了几位气质迥异的年轻红人异地一起玩：有篮球、舞蹈、创意向，只想证明：无论男女，无论风格，棉T恤就是这么百搭！







最后，在双微平台上，我们精心挑选了几个偏向人文方向的大V为活动进行传播。

才华有限青年的杨乐多放完假期，也匆匆忙忙被我们拉来玩了一次浪漫温情的创意条漫。

除此之外，还有其他自媒体辅以发声，前期从旅行向和摄影向引出话题，后期从时尚向和文娱向露出棉T，强化新品曝光。

（P.S. 广受粉丝喜爱的女神春夏，也在时尚芭莎摄影中上身棉T出镜啦。）





“梦会飘，会把我们带进白天。云会在风中走路，湖水会把光亮聚成闪烁的镜子。





我们看着青青的叶片。我还是不知道。没有去擦玻璃。





墨绿色的夏波浪起伏桨在敲击，鱼在分开光滑的水流，红游泳衣的笑声在不断隐没。”





带着年轻的情绪，穿上棉T出门去捕捉星点的吉光片羽——我们所铭记的，就是一个这样的夏天吧。







