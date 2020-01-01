抖音美好奇妙夜，如何让世界有你更美好？

《抖音美好奇妙夜》，一场由抖音和综艺爆款制造机浙江卫视联合，齐聚了顶流明星、话题明星、抖音达人等共同打造的超级视听盛宴。

不同于前两年《抖音美好奇妙夜》的美好狂欢，今年更多的聚焦在平凡却不普通的”你”。

“你”不仅仅代表着创作者，而是代表所有跟抖音有连接的人、事、物，“你”或许没有过人的美貌，没有惊人的才艺，不够让人尖叫，但“你”在抖音这个生活的巨大舞台上，传递出的平凡生活里点点微光，在今年这个“非凡之年”变得格外动人。

最美不过人间烟火，“你”就是抖音上最美的风景，世界有你更美好（今年《抖音美好奇妙夜》主题）。

基于此，今年的《抖音美好奇妙夜》在营销上要着重解决两件事情：

1、如何充分利用既有资源，最大程度的吸引更多用户来导流收视？

2、如何诠释“世界有你更美好”，有效与目标用户沟通，增加品牌收益？



经过对抖音目标用户的研究，得出抖音用户以国内1-2线城市、本科以上学历的18-35岁粉丝人群为主，正能量、美好生活、潮流创意的追求者。

会发现这群人既在乎表面的精致，亦注重精神的进修。

因而在资源的选择上，在有限预算内，锁定了热门综艺里更具话题、热度及质感的明星，如常年出入各大综艺的大张伟，“浪姐”里的阿朵、郁可唯，“青你”的乃万，有梗有料的周深等。

通过明星的⾼⼈群认知度和粉丝粘性，来整体保证受众⼈群⾼度覆盖和有效触达。

在沟通上，聚焦在真实个体的生活感上，突出每一个不同的你，无论在何时，都有你的价值，无论何地，都有你的舞台。

一、利用明星效应吸睛，为个人舞台赋予价值



并非直接让明星站台，号召粉丝和用户来参加《抖音美好奇妙夜》，而是充分利用每个明星的特质，穿插抖音普通创作者。

并融入抖⾳UI设计舞台，诠释抖⾳美好奇妙夜，在为所有⼈搭建舞台的品牌价值。

值得一说的是，以前抖音广告更多是用后期UI框，但这次为了让个人生活和“奇妙夜”晚会有强连接，在执行中制作了一个真实的小舞台，并贯穿于整支广告中。

也预示着不管是三十加的姐姐，还是热爱美食的吃货，还是坚持艺术的匠人，还是心怀梦想的追梦者……人人都可以在生活中拥有自己的舞台。

《抖音美好奇妙夜》宣传片

同时让话题明星们拍了一支悬念视频，用接力的形式，吊足了观众的胃口。

群星ID悬念混剪

二、为“奇妙夜”狂欢正名，获取社会好感



今年是非常特殊的一年，在疫情的大背景下需要站在国家的层面上，赋予正能量的给予，抖音也需要政媒的背书，来向用户传递《抖音美好奇妙夜》不是单纯地娱乐狂欢，而是追求、实现自我的正能量舞台。

在内容上选择了2020年抖⾳和⼈⺠⽇报上引发⼴泛讨论的重⼤新闻事件，以特殊时期下特殊职业⼈群做出的特殊贡献，以此致敬每个中国人，通过每个个体的付出和努力，中国变得更美好，世界变得更美好。

抖音X人民日报美好中国向上看

如今的抖音已经不局限于自身的平台，它更需要去往外延伸，“抖音美好奇妙夜”IP便是其中一步棋。

这步棋不仅是为实现行业引领地位，提升B、C端品牌影响力，更为重要的是为每个用户的归宿感、荣耀感。

告诉他们每⼀个不同的人，都可以在抖⾳收获同等⽣活的美好，创造属于自己的美好奇妙夜。

不管你是刷抖音的传播者，还是创造内容的制造者，世界都因你更美好。

但在此之前，得让他们看到通往这个舞台的门——抖音。